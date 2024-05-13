به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی در حکمی سارا طالبی را مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی منصوب کرد.

متن پیام این حکم به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خواهر ارجمند انقلابی، سرکار خانم دکتر سارا طالبی

نظر به مأموریت خطیر سازمان تبلیغات اسلامی در تبیین اندیشه در تبیین اندیشه تابناک اسلام ناب و با ضرورت توجه هرچه بیشتر به نقش بی بدیل بانوان در این رسالت الهی، سرکار عالی را که بحمدالله برخوردار از مراتب فضل، تقوی و روحیه انقلابی هستید، به عنوان "مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی" منصوب می‌نمایم و امیدوارم ضمن بهره گیری از تجارب دوره سرپرستی اداره کل امور بانوان، نسبت به ایفای مأموریت‌های محوله به شرح ذیل اهتمام لازم را مبذول فرمائید:

۱. برنامه ریزی برای گفتمان سازی الگوی سوم و سخن راقی انقلاب پیرامون الگوی هویت محور نقش آفرینی بانوان درگستره جامعه با تاکید استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین تبیین و گفتمان سازی.

۲. ارتقای نقش آفرینی هویت پایه بانوان در میدان‌های مجاهدت امروز انقلاب اسلامی، خصوصاً در عرصه‌های جهاد تبیین، جهاد پیشرفت و نقش‌های ممتاز مادری، همسری، فرزند آوری و دختری و....

۳. توسعه ارتباط با نهادهای مؤثر، خصوصاً در حوزه زنان و حضور فعال و پیش برنده در جلسات مربوطه در راستای تعین بخشی به هویت زن ایرانی.

۴. راهبری عملیات‌های فرهنگی تبلیغی و هماهنگ سازی در تعامل با بخش‌های مختلف بانوان سازمان.

۵. حمایت از مجموعه‌های مردمی فعال و حلقه‌های میانی فکری، فرهنگی و اجتماعی حوزه زن و خانواده و جهت دهی.

هویتی و ماموریتی آنان

۶. هم افزای با نخبگان و تشکیل جلسات اندیشه ورزی با صاحب نظران و فعالان این حوزه.

۷. شناسایی و بهره‌مندی از توان علمی و عملی بانوان پیشگام و موفق انقلابی در راستای پیشرفت همه جانبه زن تراز انقلاب اسلامی.

شایان ذکر است به منظور ارتقای سطح تعاملات و اهتمام به فعالیت‌های مؤثر حوزه بانوان، در سال جاری، فعالیت‌های این مرکز تحت اشراف قائم مقام اینجانب در سازمان خواهد بود و استمرار هماهنگی با معاونت فرهنگی خصوصاً در حوزه عملیات‌های تبلیغی مورد انتظار می‌باشد.