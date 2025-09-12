سارا طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد رهبانی با شعار «راهبری مادری بانوان، پیشرو در عرصه جهاد» برگزار شد و طی آن شبکه‌ای فراگیر از بانوان فعال در عرصه تبلیغی و فرهنگی در ۴۰۰ شهرستان کشور شکل گرفت.

وی با بیان اینکه شوراهایی برای طراحی راهبری و شناخت زیست‌بوم فرهنگی هر شهر ایجاد شده است، افزود: این حرکت برای ارتقای نقش‌آفرینی بانوان در عرصه تبلیغی و اجتماعی و در راستای گام دوم انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

طالبی تصریح کرد: در این طرح چندین شبکه بانوان فعال حضور دارند؛ از جمله شبکه بانوان طلبه با بیش از ۴۰ هزار عضو، شبکه مداحان و هیئات زنانه، و همچنین جمعیت ۸۰ هزار نفری دختران نوجوان با عنوان «دختران حاج قاسم».

مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان مسجدی گفت: در این عرصه نیز بیش از ۱۰۰ هزار بانوی فعال تبلیغی و رسانه‌ای مشارکت دارند و تولیدات قابل توجهی در حوزه فضای مجازی ارائه شده است.

وی همچنین به همکاری بانوان فعال در استان‌های تلفیقی با خواهران اهل سنت اشاره کرد و افزود: در حوزه رسانه و هنر نیز مادران و بانوان فعال حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تولید محصولات فرهنگی نقش محوری دارند.

طالبی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد نقطه آغازی برای هم‌افزایی و شبکه‌سازی بانوان در عرصه تبلیغ و جهاد فرهنگی است و می‌تواند الگویی نوین برای حرکت‌های اجتماعی بانوان در کشور باشد