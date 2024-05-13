جلب رضایتمندی مردم نیازمند اتحاد و هم افزایی ویژه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با علیرضا عباسی و علی حدادی نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی که در دفتر استاندار البرز انجام شد، پیگیری موضوعات و مطالبات مردم در راستای توسعه، آبادانی و پیشرفت استان را امری مهم برشمرد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف و جلب رضایتمندی مردم به اتحاد، انسجام و هم افزایی ویژه ای نیاز دارد، مطرح کرد: برنامه‌های بزرگی در استان البرز محقق شده و اقدامات بسیاری نیز در دستور کار قرار دارد که می‌توانیم آنها را در سایه همدلی و وحدت دنبال کنیم.

عبداللهی اظهار کرد: نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی وظیفه خطیری برای پیگیری حقوق و مطالبات مردم البرز دارند چراکه این استان از بدو تأسیس با زیرساخت‌ها و سرانه‌های ضعیفی همراه بوده است. بر این باور هستم که باید با خدمت صادقانه و تلاش شبانه روزی، متحد و منسجم پاسخگوی اعتماد و حمایت مردم باشیم.