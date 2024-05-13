به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه در نشست مشترک خبری با کریاکاس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در مجتمع ریاست جمهوری بش تپه در آنکارا گفت: اتفاق نظر ما با یونان در زمینه مبارزه با تروریسم در حال تقویت است.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: ما قبول داریم که در آینده منطقه ما، جایی برای گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

اردوغان ابراز امیدواری کرد: انتظار داریم فضای مثبت در روابط ما، به رعایت حقوق اقلیت ترک و هم تباران مان در یونان کمک کند.

وی اظهار داشت: پیدا کردن راه حل عادلانه و دائمی برای مساله قبرس بر اساس واقعیات موجود در جزیره مهم است. چنین اقدامی ثبات و صلح منطقه ما را تقویت خواهد کرد.

این مقام ترکیه در بخشی از سخنان خود به ادامه حملات اشغالگران قدس به نوار غزه اشاره و تاکید کرد: ترکیه به تماس‌های دیپلماتیک خود با عزم راسخ برای وادار کردن اسرائیل به قبول آتش بس و به رسمیت شناختن کشور فلسطین ادامه خواهد داد.

رجب طیب اردوغان تصریح کرد: جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی باید صدای خود را در برابر کشتار بیش از ۳۵ هزار غیرنظامی بی گناه فلسطینی بلندتر کنند.

رئیس جمهور ترکیه گفت: حماس یک گروه مقاومت است که سرزمین آن از سال ۱۹۴۷ اشغال شده و پس از اشغال این اراضی، از اراضی خود محافظت می‌کند.

اردوغان ادامه داد: من حماس را یک گروه تروریستی نمی‌دانم، برعکس، من حماس را مردمی می بی نم که برای حفاظت از سرزمین خود و مردم خود مبارزه می کنند.