محمدعلی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر دولت به مازندران گفت: هیئات مذهبی به عنوان پرچمدار عرصه فرهنگی و مذهبی و باتوجه به شعار سال که مشارکت مردم در حل مشکلات و کمک به دولت باید در صحنه باشند، کمک یار دولت و نظام هستند.

وی افزود: از رئیس جمهور و هیأت دولت تقاضا داریم از این نیروی عظیم مردمی در مدیریت فرهنگی ومذهبی کشور استفاده شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران با عنوان این که هیأت‌های مذهبی دیار علویان، مازندران قهرمان به استقبال رئیس جمهور مردمی می‌روند، افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، هیئات مذهبی در صف اول جهاد تبیین قرار گرفته و می‌توانند با مشارکت و همراهی دولت جمهوری اسلامی دراین صحنه با شور و نشاط جوانان و دلسوزان نظام در گام دولت انقلاب مؤثر و مفید باشند.

باقری گفت: هیأت‌های مذهبی استان مازندران همراه با اقشار مختلف مردم در مصلی ساری به استقبال حجت الاسلام رئیسی رفته و حمایت خود را از مسوؤلان نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام می‌دارند.

وی افزود: بر اساس منویات امامین انقلاب برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان در وسط میدان بوده و تا آخر ایستاده ایم.