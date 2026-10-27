هیئات مذهبی در خط مقدم جهاد تبیین و مقابله با جنگ ترکیبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی باقری شامگاه دوشنبه در گردهمایی رؤسای شوراهای هیئات مذهبی مازندران که در حسینیه روستای قرآن‌تالار شهرستان بابل برگزار شد، با اشاره به شعار فاطمیه «ما با بیرق خون‌خواهی در لشکر زهراییم»، اظهار کرد: پیگیری آرمان خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای ایران اسلامی از جمله موضوعاتی است که هیئات مذهبی بر آن تأکید دارند و در مسیر آن به حضور و فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی از ظرفیت گسترده‌ای برای همراهی با مردم و تقویت جریان فرهنگی جامعه برخوردارند، افزود: این مجموعه‌ها باید با حضور فعال در عرصه‌های مختلف، در تداوم مسیر انقلاب اسلامی و زنده نگه‌داشتن آرمان‌های شهدا نقش‌آفرینی کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شب‌های بعثت، بر ضرورت قدردانی از همراهی و مشارکت عمومی تأکید کرد و گفت: مردم در مقاطع مختلف پای نظام، انقلاب و آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند و خدمت‌رسانی صادقانه به آنان باید در اولویت فعالیت مسئولان قرار داشته باشد.

باقری، جهاد تبیین را از مأموریت‌های اصلی هیئات مذهبی برشمرد و تصریح کرد: هیئات باید با تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ترویج گفتمان انقلاب و تربیت نیروهای متعهد و توانمند، در افزایش آگاهی عمومی و تقویت مبانی فکری جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت رسانه و فضای مجازی در فعالیت‌های فرهنگی امروز، خاطرنشان کرد: دشمن با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی درصدد تضعیف باورها و هویت دینی نسل جوان است و مقابله با این جریان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تولید محتوای اثرگذار و روایت صحیح رویدادهاست.

باقری ادامه داد: ارتقای سواد رسانه‌ای، پاسخ‌گویی مستدل به شبهات، تقویت هویت دینی و ملی و برقراری ارتباط مؤثر با جوانان و نوجوانان باید در دستور کار هیئات مذهبی قرار گیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند متناسب با نیازهای نسل جدید فعالیت کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین با اشاره به طرح «هزار راوی، هزار میدان» اظهار کرد: روایتگری درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی کشور، مسئولیتی مهم برای فعالان فرهنگی است و در این زمینه می‌توان از ظرفیت راویان جوان و نیروهای توانمند هیئات مذهبی بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت‌رسانی به مردم را از عرصه‌های مهم مقابله با استکبار دانست و افزود: مسئولان باید با کار جهادی، پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، دوری از حاشیه‌ها و تلاش برای حل مشکلات مردم، قدردان حضور و همراهی آنان باشند.

باقری تأکید کرد: تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مستلزم عملکرد صادقانه مسئولان و توجه عملی به مطالبات مردمی است؛ مردمی که در شرایط مختلف برای حفظ امنیت، پاسداشت آرمان‌های شهدا و سربلندی ایران اسلامی در صحنه حضور داشته‌اند.

در ادامه این گردهمایی، اعضای کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی، رسانه و فضای مجازی، اقتصادی و امور فرهنگی، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره ارتقای فعالیت هیئات مذهبی، توسعه برنامه‌های فرهنگی و تقویت حضور رسانه‌ای این مجموعه‌ها پرداختند.