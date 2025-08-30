مقاومت و ایستادگی انتخاب همیشگی مردم مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری پیش از ظهر شنبه در جمع حیات مذهبی شرق استان با تأکید بر نقش بی‌بدیل هیئات مذهبی استان در ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، گفت: مردم ولایتمدار مازندران همواره در کنار جمهوری اسلامی، پرچمدار جهاد تبیین و خدمت به مردم بوده‌اند و هیچ‌گاه زیر بار زور و ذلت نمی‌روند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران از تبیین طرح ایستاده‌ایم چون ایران» خبر داد و بر نقش اساسی هیئات مذهبی در ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی تأکید کرد.

باقری با اشاره به هدف این طرح گفت: هدف اصلی این طرح، تبیین مواضع جمهوری اسلامی و ارتقای دانش عمومی نسبت به تحولات منطقه‌ای است و ما به عنوان یاور مظلومان جهان، هرگز زیر بار زور و ذلت نخواهیم رفت و مقاومت و ایستادگی، انتخاب همیشگی ماست.

وی با تأکید بر مفهوم مقاومت، افزود: مقاومت، نه از جنس شعار، بلکه از جنس ایمان، خون و آتش است. رژیم کودک‌کش اسرائیل که همچنان بر طبل جنگ و جنایت می‌کوبد، در آستانه فروپاشی است اما ملت مقاوم ایران، از غزه زخمی تا دشت‌های لبنان، دریای سرخ یمن و کوه‌های استوار ایران، ایستاده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در ادامه تصریح کرد: هیئات مذهبی استان علویان همیشه در صحنه حاضر هستند و در کنار حاکمیت، مجاهدان و آزادگان عالم، برای ایران عزیز ایستاده‌اند و با مقاومت و اطاعت از ولی فقیه در برابر ظلم و جنایت ایستاده‌ایم و ان‌شاءالله با ظهور دولت یار، ریشه ظلم و ستم در دنیا برچیده خواهد شد و مظلومان و مستضعفان جهان پیروز خواهند شد.