دیدار بشار اسد با ولیعهد سعودی و پادشاه بحرین در منامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه که برای حضور در سی‌وسومین نشست سران اتحادیه عرب به منامه پایتخت بحرین سفر کرده است، با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار درباره راهکارهای تقویت روابط ریاض- دمشق و برخی مسائل مشترک رایزنی کردند.

در دیدار اسد و بن سلمان، وزیران انرژی، کشور و گارد ملی و مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقامات ارشد سعودی حضور داشتند.

بشار اسد همچنین در حاشینه نشست سران اتحادیه عرب با «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین هم دیدار و رایزنی کرد.

سی‌وسومین نشست سران کشورهای عربی امروز پنج‌شنبه در منامه در بحبوبه تنش‌های منطقه‌ای و همزمان با جنگی که بیش از هفت ماه است علیه نوار غزه ادامه دارد، برگزار شد.

این نشست در شرایط استثنایی برگزار شد و پیش‌نویس دستور کار پیشنهادی نشست شامل ۸ موضوع اصلی بود و به اقدامات عربی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی پرداخت.