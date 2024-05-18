۹۰ درصد مردم کردستان از اجرای طرح نور رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ظهر شنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف و اتحادیه‌های استان، عنوان کرد: رئیس هر اداره‌ای رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آن اداره نیز است و اصناف و اتحادیه‌ها اگر نیاز به تعامل و همکاری با ادارات داشتند می‌توانند از کانال ستاد اقدام کنند.

وی افزود: متأسفانه برخی از مراکز تجاری در استان کردستان به ویژه شهر سنندج به پاتوق افراد بی حجاب تبدیل شده و کاسبی در آن مکان‌ها از رونق افتاده است.

حسینی با اشاره به اجرای طرح نور در جامعه که مختص حجاب و عفاف است، گفت: طرح نور برگرفته از سوره نور بوده و رعایت حجاب نیز یک قانون است و باید همه به آن تمکین کنند.

بنیان خانواده نباید خدشه دار شود

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، پیشینه قوم کُرد را سرشار از وقار، متانت و پایبندی به حیا و ناموس عنوان کرد و اظهار داشت: بنیان خانواده در استان کردستان ارزشمند و محترم است و نباید خدشه دار شود.

حسینی ادامه داد: ۹۰ درصد مردم استان کردستان از اجرای طرح نور رضایت دارند و معدود افرادی هم که مخالف این طرح هستند تحت تأثیر تبلیغات سو رسانه‌ای قرار گرفته‌اند.

وی عقب نشینی از مواضع قانونی حجاب را عامل به وجود آمدن شرایط فعلی دانست و گفت: نباید پذیرش یک قانون بر اساس علاقه و سلیقه باشد، مثلاً ممکن است یک نفر بگوید من قانون توقف پشت چراغ قرمز را دوست ندارم و از آن تبعیت نمی‌کنم، مسلماْ عدم تمکین این فرد به قانون دیگران را هم به دردسر می‌اندازد.

وی با اشاره به اجرای طرح ناظر یک، عنوان کرد: این طرح مربوط به راهنمایی و رانندگی است و کسانی که داخل خودرو اقدام به کشف حجاب می‌کنند ناظرین امر اقدام به تذکر و جریمه این افراد می‌نمایند.

حسینی طرح ناظر دو را هم ویژه اصناف عنوان کرد و افزود: اصناف و اتحادیه‌ها باید ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در این خصوص یاری کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در ادامه اظهار داشت: برخی آرایشگران بانوان برای تبلیغ کسب و کار خود در شبکه‌های اجتماعی اقدام به نمایش و ترویج بی حجابی و بی عفتی می‌کنند که باید اتحادیه آرایشگران با این موضوع برخورد کند.

حسینی با انتقاد از برخی بنگاه‌های خرید و فروش خودرو، اظهار داشت: برخی از این بنگاه‌ها در انجام معاملات خودرو هزینه‌های خارج از عرف و غیرقانونی دریافت می‌کنند و باید اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو به این مسائل مهم رسیدگی کند.

شهاب ناصری رئیس اتاق اصناف استان کردستان نیز در ادامه تعرض دستفروشان پیاده راه فردوسی سنندج به نوامیس مردم و تشکل باندهای مافیایی خرید و فروش و اجاره میزهای دستفروشی را یکی از مهم‌ترین معضلات شهر سنندج عنوان کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه مالک مجتمع تجاری بانتا آبیدر نیز با تعیین اجاره بهای غیرقانونی و خارج از عرف برای واحدهای این مجتمع از بیکاری و ناچاری جوانان شهر سنندج سوءاستفاده می‌کند و کسی هم او را بازخواست نمی‌کند و مورد سوال قرار نمی‌دهد که چرا اینگونه عمل می‌کند.

ناصری تصریح کرد: متأسفانه تعدادی از ضایعات فروشی‌های شهر سنندج مشغول مالخری هستند که یک تخلف آشکار است و باید با آنها برخورد شود.

رئیس اتاق اصناف استان کردستان عنوان کرد: مشاهده شده است که در تعدادی از آرایشگاه‌های مردانه، زنان برای انجام امورات آرایشگری با آنجا مراجعه می‌کنند و باید اماکن نیروی انتظامی با این واحدهای کسب و کار به شدت برخورد کند.