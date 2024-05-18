سارق کابل برق ایستگاه رادیویی صدا و سیما حین سرقت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی در ایستگاه رادیویی دهنو در حال سرقت کابل‌های فیدر از این ایستگاه است مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: مأموران با اقدامات فنی در یک عملیات ضربتی موفق شدند سارق را حین سرقت دستگیر و ۳۰ متر کابل فیدر چیده شده را از وی کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم دارای ۸ فقره سابقه سرقت، کلاهبرداری و خرید و فروش مواد مخدر است، عنوان داشت: تلاش برای دستگیری سایر همدستان سارق ادامه دارد.