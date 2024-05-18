اعزام ۸ هزار نفر از مردم استان قم به مرقد امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام راحل بیان کرد: شعار انتخابی برای برنامه سالگرد ارتحال امام راحل امسال « امام و وعده های صادق» است.

فرمانده سپاه قم عنوان کرد: یکی از وعده هایی که امام راحل همواره آن را مطرح می کردند، موضوع نابودی رژیم اشغالگر قدس بوده که امیدواریم این امر محقق شود.

وی بیان کرد: سپاه استان قم آمادگی لازم در عرصه های مختلف برای اعزام زائران به مرقد مطهر حضرت امام راحل برای شرکت در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را دارد.

سردار موحد افزود: ۶ ستاد در راستای اعزام زائران و برگزاری سالگرد ارتحال امام راحل در قم تشکیل شده است و اقدامات هماهنگی در این زمینه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ۸ هزار نفر از استان قم در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل حضور خواهند یافت افزود: ۶ هزار نفر از زائران با اتوبوس و ۲ هزار نفر نیز با خودروی شخصی در مرقد امام راحل حضور خواهند یافت.