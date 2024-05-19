به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در اختتامیه جشنواره «جام رسانه امید»، با بیان اینکه رسانه سازنده افکار و آرای جامعه است، اظهار داشت: رسانهها هستند که فضاهای ذهنی ما را نسبت به رخدادها و روندها، آگاه و آشنا میکنند. این رسانهها هستند که واقعیتها و رویدادها را از درون یک نقطه به یک سطح و حجمی از تصویر و انگاره تبدیل و در عصری که دشمنان به دنبال کارسازی عقلانی هستند، بینایی سیاسی ایجاد میکنند.
وی با اشاره به عملیات «وعده صادق» گفت: این عملیات از دید ما یک عملیات محدود برای ضربه زدن به دو نقطه با استفاده از تعداد محدودی موشک و پهپاد بود با این هدف که یک رژیم خشن و بیعقل که جز منطق قدرت چیز دیگری را نمیشناسد، تنبیه شود.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه رسانهها ادراکات ما از واقعیات بیرون را شکل میدهند و فضای ذهنی ما را به رخدادها و روندها آگاه و آشنا میکنند، افزود: رسانهها واقعیات و رویدادها را از درون یک نقطه به یک سطر و حجمی از تصور و انگاره بدل میکنند. رسانهها بینایی سیاسی ایجاد میکنند آن هم در عصری که دشمنان به دنبال نگاه داشتن جوامع در جهل هستند تا واقعیات را آنگونه که هستند، نشناسند. رسانهها پیشفرضهای جوامع را شکل میدهند و هنجارهای اجتماعی را میسازند، خوب و بدهای جوامع را تعریف میکنند و مشعل امید را روشن میکنند یا گاهی شعلههای امید را در جوامع خاموش میکنند.
وی افزود: آرایش جنگی حق و باطل در بعد رسانهها کاملاً واقعی، پیوسته و شبانهروزی است. آنچه که میتواند یک عمل در مقیاس تاکتیکی را به واقعیتی در مقیاس راهبردی بدل کند، رسانهها هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران یادآور شد: عملیات وعده از دید ما یک عملیات محدود بود تا به دو نقطه با تعداد محدودی موشک و پهپاد ضربه بزنیم. ما باید به قلب استکبار و مرکز ثقل سیاسی آنان برای نفوذ به جهان اسلام ضربه میزدیم. ما باید به این نقطه حمله میکردیم تا دشمن خود را آرام و فوران مستی او را خاموش کنیم.
وی اظهار کرد: ما میدانستیم آرایشی که برابر ما قرار دارد جهانی است و گستره آن منطقهای است. شبیه به آنچه در جنگهای جهانی رخ داده است. ما میدانستیم که یک ائتلاف علیه ما شکل خواهند داد و به میدان خواهند آمد اما تصمیمی که برای این اقدام گرفته شد از یک قلب متصل به وحی و صاحب یک حکمت و ژرفاندیشی و دشمنشناسی شکل گرفت که یک حرکت استثنایی در تاریخ از جهت دیگر بود.
وی ادامه داد: وسعت این تصمیم و شجاعتی که در آن بود و حکمتی که از آن پشتیبانی میکرد، پیامد بسیار قوی و گستردهای دارد که این عملیات را به آینده متصل میکرد و این امر از رهبری انقلاب ما نشئت گرفت.
فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت: رسانه سازنده کره تاثیر یک اقدام نقطهای است تا نقاط به حجم بدل شوند. اهمیت رسانه هرگز از اهمیت کسی که در میدان است کمتر نیست. این را نه در وعده صادق که در بسیاری از رخدادهای جامعه خودمان تجربه کردهایم.
سلامی تصریح کرد: رسانه میتواند در این نبرد، پیامآور امید باشد. در جایی که دشمن به دنبال خاموش کردن شعلههای امید در کشور ما با تلاشی در ابعادی جهانی است تا جامعه ایرانی از پیشرفت بازبماند، نیازمند شود و تحریم برای آنان همین نقطه تسلیم بود اما آنچه در واقعیت رخ داد با انتظارات دشمن ما همخوان نشد.
وی یادآور شد: من دانشجوی یک ترم پیش از انقلاب هستم، در آنجا مطالعات فراوان داشتیم اما همه این موارد برای کشور ما مفاهیمی روی کاغذ بود و حتی تجسم هندسی و فیزیکی از یک ماهواره نداشتیم. همهچیز در آن زمان تئوریک بود و بعد از مدتی از اذهان میگریخت. ما بودیم و نیازهایی که دیگران باید تأمین میکردند. آنان از منابع مادی ما ارتزاق میکردند و پسماندها و تهمانده کار خود را با تفاخر به ما میفروختند. این واقعیت ایران پیش از انقلاب بود.
فرمانده کل سپاه پاسداران، افزود: اما امروز در برجستهترین فراز تاریخ ایران قرار داریم و میتوانیم بدون هراس پنجه در پنجه قدرتها بیندازیم و اراده خود را بر آنان تحمیل کنیم. زمانی برای ما «ساخت ایران» یک آرزو بود. اخبار میگفت برای اولینبار در اروپا و آمریکا یک اتفاق رخ داده و جای ما در این اخبار خالی بود و فقط آن را ترجمه میکردیم اما هرروز از چند دستاورد ملی ارزشمند در خط فناوریهای نوین خبر منتشر میشود. ما از بیان دستاوردها و پیشرفتهای خود عقب ماندهایم و رسانه باید به این امر کمک کند.
سردار سلامی، تأکید کرد: دشمن میخواهد این زیبایی و شکوه را از ما بگیرد و حداقل با تحریف کلام از موضع خود چشمها را بر واقعیات ببندد و یک جهل را میان ما بیفکند. شب حمله وعده صادق، مردم از این رخداد شادی کردند؛ در حالی که در دیگر کشورها اغلب مردم شب انجام یک عملیات در ترس و واهمه قرار میگیرند. این کشوری است که از تهدیدات، فرصت میسازد.
وی تاکید کرد: ما بدون دشمن بزرگ و میدان تهدید رشد نمیکردیم. اگر تحریم اقتصادی جهانی نبود به این سطح از تولید و طراحی نمیرسیدیم. حرف دشمن این است که به ما میگویند صلاحیت داشتن دانش هستهای و استفاده از آن ندارید و میگویند نباید موشک بسازیم، ما قطعاً این را نمیپذیریم و همین ما را وادار کرده هم بجنگیم، هم بسازیم و هم پیش برویم و امروز این اقدام سخت را عملی کردیم. ما باید دشمنان را با این واقعیات آشنا کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران یادآور شد: ما اشتهای تحریکشده دشمن برای آسیب زدن به خودمان را کور میکنیم اما رسانهها هم در این مسیر با ما همراه باشند. آنچه شما اهالی رسانه انجام میدهید قدرتمندتر از چیزی است که ما انجام میدهیم اما وقتی شما به ما اضافه میشوید قدرت ما جهانی میشود و تأثیر بینظیر برجا میگذارد.
