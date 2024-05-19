۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۶

غریب آبادی پیشنهاد کرد

تدوین طرح قانون مرتبط با جنبش دانشجویی در آمریکا

دبیر ستاد حقوق بشر پیشنهاد قرار گرفتن طرح قانونی با موضوع «تحریم مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ضدایرانی موسوم به «مهسا امینی» در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ملت ایران و حمایت‌های همه‌جانبه این کشور از اغتشاش‌های ۱۴۰۱، خواستار تدوین طرح قانونی با موضوع «تحریم مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» شد.

غریب‌آبادی در این نامه با توجه به سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در آمریکا، تصریح کرد: این اقدام‌های نمایشی ضدایرانی در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم آمریکا در ماه‌های اخیر به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی در غزه، با اعتراض‌های گسترده دانشجویی روبه‌رو بوده است و متأسفانه به جای پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، به شدیدترین وجه ممکن با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برخورد و با توسل به زور افراطی، به‌طور وحشیانه این اعتراض‌ها و دانشجویان معترض را از جمله از طریق بازداشت خودسرانه، اخراج و محرومیت از کار و تحصیل و امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها سرکوب کرده است که در تضاد آشکار با تعهدهای این کشور در تضمین آزادی بیان، آزادی اجتماع‌های مسالمت‌آمیز، منع بازداشت خودسرانه، تضمین حق بر آموزش و … تحت معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرار دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر در بخشی دیگر از این نامه یادآوری کرد: با توجه به سیاست‌های هدفمند و خصمانه رژیم آمریکا در قبال ملت ایران از یک‌سو و کارنامه تاریک این رژیم در زمینه حقوق بشر از جمله در سرکوب جنبش‌های دانشجویی، پیشنهاد می‌شود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب عمل متقابل و به‌منظور ابراز حمایت و همدردی با دانشجویان و اساتید معترض، طرح قانونی با موضوع «تحریم مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» را تدوین و در دستورکار تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

کد خبر 6111836
سيد اسد رجبی

