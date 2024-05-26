به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او می خواهد ابررایانه مذکور را تا پاییز ۲۰۲۵ میلادی راه اندازی کند و احتمالا xAI برای ساخت این رایانه عظیم با اوراکل همکاری کند. البته استارت آپ مذکور هنوز به سوالات پاسخ نداده است. ابررایانه مذکور پس از تکمیل شدن مجموعه ای از تراشه های متصل به یکدیگر واحدهای پردازش گرافیک H۱۰۰ خواهد بود که حداقل ۴ برابر بزرگترین خوشه GPU فعلی هستند. طبق نوشته نشریه اینفورمیشن، ماسک در ماه می این توضیحات را به سرمایه گذاران داده است.

خانواده پردازنده‌های گرافیکی قدرتمند H۱۰۰ انویدیا بر بازار تراشه‌های مرکز داده برای هوش مصنوعی تسلط دارند، اما به دلیل تقاضای بالا، دستیابی به آنها دشوار است.

ماسک سال گذشته xAI را برای به چالش کشیدن شرکت های توسعه دهنده هوش مصنوعی اوپن ای آی و گوگل تاسیس کرد. در اوایل سال جاری میلادی ماسک اعلام کرد برای آموزش هوش مصنوعیGork۲ از ۲۰ هزار پردازنده گرافیکی H۱۰۰ انویدیا استفاده کرده و مدل Grok۳ نیز بیش از ۱۰۰ هزار تراشه مشابه نیاز دارد.