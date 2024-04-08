دعوای ایلان ماسک و قاضی برزیلی بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب درگیری میان مالک ایکس و مقامات برزیلی تشدید شد.

ماسک دستور آلکساندر دی موارئس قاضی دادگاه عالی مبنی بر مسدودسازی برخی حساب های کاربری را به چالش کشید. او اعلام کرد پلتفرم ایکس این ممنوعیت را لغو می کند زیرا غیرقانونی است و از مورائس خواست تا استعفا دهد.

ماسک و مقامات برزیل فاش نکرده اند دستور مسدودسازی مربوط به کدام حساب های کاربری بوده است. ایکس نخستین بار روز شنبه از دستور مسدودسازی حساب های کاربری خبر داد اما مشخص نبود این دستور چه زمان صادر شده است.

مورائس هم اکنون مشغول تحقیق درباره شبه نظامیان دیجیتالی است که به گسترش اخبار جعلی و نفرت پراکنی در دوران رییس جمهور سابق کشور دامن زده بودند. وی از سوی دیگر تحقیقی درباره تلاش برای کودتا از سوی همین رییس جمهور را رهبری می کند.

ماسک شنبه شب در پلتفرم ایکس مورائس را به به خیانت وقیحانه و مکرر علیه قانون اساسی و مردم برزیل متهم کرد. او نوشت: این قاضی جریمه های سنگین وضع می کند، کارمندان ما را به دستگیری تهدید می کند و دسترسی به ایکس را در برزیل قطع می کند. درنتیجه ما احتمالا درآمدمان در برزیل را از دست بدهیم و مجبور شویم دفترمان را در آنجا تعطیل کنیم. اما اخلاق مهم تر از سود است.

مورائس روز یکشنبه با افزودن ماسک به تحقیقات خود اعلام کرد یک بررسی درباره اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی را رهبری می کند و تحقیقی درباره ایجاد مانع در اجرای عدالت را آغاز خواهد کرد.

مورائس در این باره نوشت: ایکس باید از هرگونه سرپیچی حکم دادگاهی که قبلاً صادر شده، از جمله انجام هرگونه فعال سازی مجدد نمایه ای که توسط این دیوان عالی مسدود شده است، خودداری کند.

طبق بیانیه قاضی، اگر این پلتفرم از دستور مسدود سازی برخی حساب های کاربری پیروی نکند حدود ۱۹۷۴۰ دلار به ازای هر روز تخلف جریمه می شود.