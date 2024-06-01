به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، محققان چینی به جهشی عظیم در فناوری تراشه الهام گرفته شده از مغز دست یافته اند.

تراشه مذکور یک چالش مهم برای هوش مصنوعی یعنی ادراک بصری را برطرف می کند. تراشه های معمول به طور کلی با تغییر ناگهانی نور یا هرگونه دخالتی دچار مشکل می شوند و همین امر در خودروهای خودران و کاربردهای دیگر چالش هایی به وجود می آورد. تیانماک قدرت پردازش سریع و با دقت بالا با مصرف انرژی اندک را فراهم می کند و به این ترتیب چالش های گفته شده را برطرف می کند.

این تراشه که با الهام از مغز انسان ساخته شده، اطلاعات بصری را به اموری بدیهی تبدیل می کند که در مرحله بعد ترکیب می شوند و ادراک انسان را تقلید می کنند. این روش 2 مسیره از روش های سنتی برتر است و ثبات سیستمی را تضمین می کند.

تیانماک پتانسیلی فراتر از به کارگیری در خودروهای خودران و ربات ها دارد و می تواند دستگاه هایی که در روزمره به کار می روند مانند موبایل را دگرگون و قابلیت های جدیدی را همراه کاهش هزینه ها فراهم کند.

این تحقیق براساس موفقیت تراشه ای به نام«تیانجیک»( Tianjic) که با الهام از مغز ساخته شده بود، بنا شده است. محققان معتقدند تیانماک و تراشه های پیش از آن یک اکو سیستم هوشمند مشابه مغز می سازند اما مسیر را برای هوش مصنوعی کلی، یک نوع از هوش مصنوعی که مانند انسان می آموزد و یاد می گیرد فراهم می کنند.