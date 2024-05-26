اجرای طرح انضباطی در بیجار/ توقیف ۱۰ دستگاه سواری

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به مطالبه به حق مردم و به منظور پیشگیری از ایجاد مزاحمت خودروها و موتورسیکلتهای متخلف پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار اقدام به اجرای طرح انضباط بخشی ترافیک کرده است.
وی افزود: در این راستا تا کنون تعداد ۸ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت دارای رانندگی پرخطر توقیف و به پارکینگ هدایت شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیجار اضافه کرد: همچنین طرح برخورد با تخلفات توقف در پیاده رو های سطح شهر نیز به اجرا در آمد و ضمن اعمال قانون با رانندگان متخلف برخورد شد.
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