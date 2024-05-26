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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۰۵

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار خبر داد؛

اجرای طرح انضباطی در بیجار/ توقیف ۱۰ دستگاه سواری

اجرای طرح انضباطی در بیجار/ توقیف ۱۰ دستگاه سواری

بیجار_فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از اجرای طرح انضباط ترافیکی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به مطالبه به حق مردم و به منظور پیشگیری از ایجاد مزاحمت خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار اقدام به اجرای طرح انضباط بخشی ترافیک کرده است.

وی افزود: در این راستا تا کنون تعداد ۸ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت دارای رانندگی پرخطر توقیف و به پارکینگ هدایت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار اضافه کرد: همچنین طرح برخورد با تخلفات توقف در پیاده رو های سطح شهر نیز به اجرا در آمد و ضمن اعمال قانون با رانندگان متخلف برخورد شد.

کد مطلب 6119370

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