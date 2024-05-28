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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۳

به علت سالروز رحلت امام خمینی (ره)؛

سینماهای کشور ۱۴ و ۱۵ خرداد تعطیل هستند

سینماهای کشور ۱۴ و ۱۵ خرداد تعطیل هستند

سینماهای کشور دوشنبه و سه‌شنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) تعطیل هستند.

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تعطیلی سینماها در ایام پیش رو گفت: تمام سینماهای کشور به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، دوشنبه و سه‌شنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه تعطیل هستند.

در حال حاضر فیلم‌های «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی، «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی، «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری، «آپاراتچی» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر، «ایلیا، جستجوی قهرمان» به کارگردانی سیدعلی موسوی نژاد، «بی بدن» به کارگردانی مرتضی علیزاده، «پرویز خان» به کارگردانی علی ثقفی، «تاوان» به کارگردانی رامین سهراب، «تگزاس ۳» به کارگردانی مسعود اطیابی، «سال گربه» به کارگردانی مصطفی تقی زاده، «قلهک» به کارگردانی مصطفی شایسه در سینماهای کشور اکران هستند.

کد مطلب 6121364
آروین موذن زاده

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