کارگروه اقتصادی دولت به ریاست «محمد مخبر» برگزار شد

به پزارش خبرگزاری مهر، در جلسه صبح امروز (سهشنبه) کارگروه اقتصادی دولت که به ریاست سرپرست ریاستجمهوری برگزار شد، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از بالاترین سطح ذخایر راهبردی و موجودی کالا در کشور و نهادههای دامی موجود در بنادر و لنگرگاهها در طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: علاوه بر کالاهایی که در مسیر ورود به کشور هستند، نهادههای دامی موجود در کشور نیز در سطحی است که نیاز مصرف بیش از ۶ ماه کشور را تامین میکند.
خانی با بیان اینکه بازارِ نهادههای دامی بسیار اشباع است و قیمتهای معاملاتی پایینتر از قیمت مصوب و به صورت مدتدار در اختیار تولیدکنندگان محصولات پروتئینی قرار میگیرد، افزود: در حال حاضر شرایط برای تولیدکنندگان در بهترین وضعیت سالهای اخیر قرار دارد.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با خوب توصیفکردن وضع ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن، برنج و گندم، اظهار کرد: با توجه به موجودی و ذخایر کالاهای اساسی، اقدامات لازم برای تامین پایدار و با ثبات نیازهای بازار در ماههای آینده انجام شده و علاوه بر وضعیت مطلوب تولید در داخل که بخش قابل توجهی از نیازها را تامین میکند، پیشبینیهای لازم درخصوص جلوگیری از بروز کسری در بازار صورت گرفته و جریان واردات با حجم مکفی در حال انجام است.
وی همچنین تصریح کرد: در ماههای اخیر کمترین زمان ماندگاری کشتیهای حامل کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بنادر را نسبت به سالهای گذشته داریم و بخش اعظم کشتیهای ورودی بلافاصله پهلودهی شده و تخلیه کالا با جریان منظم صورت میگیرد.
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