سامانه شبکه ملی ساخت سریع ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سامانه بانک اطلاعاتی مراکز ساخت سریع کشور (کارگاهها، آزمایشگاهها و...) عصر امروز با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور و وزیر علوم در محل معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.
فبزنت به خدمتدهندگان امکان میدهد تا تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و خدمات خود را ثبت کرده و در دسترس خدمتگیرندگان قرار دهند. پس از تایید اطلاعات توسط کارگزاران سامانه، تجهیزات و خدمات بر روی سامانه قرار گرفته و خدمتگیرندگان با جستجو در سامانه میتوانند با خدمتدهنده ارتباط گیرند که این ارتباط شامل تعامل مستقیم بین خدمتدهنده و خدمتگیرنده و تعیین شرایط ارائه خدمت میشود.
فبزنت با نزدیک به هزار خدمتدهنده از فناوران، شرکتهای دانش بنیان، زیرساختهای دانشگاهی و کارگاههای ساخت، یک پلتفرم گسترده است که فعالیت در حوزههای مختلف صنعت را پوشش میدهد.
با استفاده از این سامانه، میتوانید به راحتی تجهیزات و فعالیتهای مورد نیاز خود را پیدا کنید و به صورت مستقیم با خدمتدهنده در ارتباط باشید. بدین ترتیب یکی از مشکلات عمده افراد خلاق و صاحب ایده در کشور که عدم دسترسی به امکانات تولید، نمونهسازی طرح و نداشتن مشاور مناسب است با استفاده از فبلبهای سراسر کشور و در قالب سامانه ملی فبزنت برطرف میشود.
فبزنت، یک پلتفرم آنلاین است که به فناوران، شرکتهای دانش بنیان، زیرساختهای دانشگاهی و کارگاههای ساخت امکان ارائه و استفاده از خدمات و تجهیزات ساخت را میدهد. همچنین افراد و شرکتها میتوانند از تجهیزات موجود برای انجام پروژهها و کارهای خود استفاده کنند.
نظر شما