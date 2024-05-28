مراسم هفتمین روز عروج رئیس جمهور و همراهانشان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مراسم هفتمین روز عروج ملکوتی و شهادت عالم مجاهد، خادم الرضا (ع)، «آیت الله سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان وزیر مجاهد و پرتلاش امور خارجه و همراهان ایشان، امروز سه شنبه در محل نمازخانه و حسینیه وزارت امور خارجه برگزار شد.

این مراسم معنوی و با شکوه با حضور خانواده شهید امیرعبداللهیان، علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه و معاونین و مدیران و همکاران کنونی و سابق این وزارتخانه برگزار شد. این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید و با سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی امام جماعت وزارت امور خارجه و مرثیه خوانی برای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ادامه یافت.

شرکت کنندگان ضمن سوگواری، به مقام شامخ شهدای خدمت ادای احترام کردند.