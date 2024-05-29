به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پاییز گذشته، در حالی که «پسر و مرغ ماهی‌خوار» هایائو میازاکی در حال اکران بود، وی اعلام کرد قصد بازنشسته ‌شدن ندارد و دارد به ساخت یک فیلم جدید فکر می‌کند.

وقتی بسیاری «پسر و مرغ ماهی خوار» را آواز قوی میازاکی می‌خواندند، جونیشی نیشیوکا معاون استودیو جیبلی خبر داد که این فیلم آخرین فیلم میازاکی نخواهد بود و حتی روشن شد که میازاکی با جدیت برای یک پروژه جدید کار می‌کند.

اکنون پسر وی گورو میازاکی که خود کارگردان است، خبر داده که پدرش در حال کار کردن برای فیلمی است که شبیه یک فیلم اکشن ماجراجویی، نوستالژیک و یادآور روزهای قدیم است.

میازاکی از زمان نمایش اولین فیلمش «قلعه کالیوسترو» در سال ۱۹۷۹، مخاطبانش را با سورالیسم شاعرانه فیلم‌هایش شگفت زده کرده است. او اکنون ۸۳ ساله است و با جدیدترین فیلمش «پسر و مرغ ماهی خوار» بزرگترین موفقیت فروش خود را در گیشه سینماهای جهان تجربه کرد و در آمریکا ۴۷ میلیون دلار و در سراسر جهان ۱۷۳ میلیون دلار فروش کرد.