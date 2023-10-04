هایائو میازاکی در حال ساخت یک فیلم جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، معاون استودیو جیبلی در جشنواره فیلم تورنتو خبر داده بود که «پسر و مرغماهیخوار» آخرین فیلم میازاکی ۸۲ ساله نخواهد بود، اما اکنون روشن شده که میازاکی دارد با جدیت در استودیو جیبلی برای ساخت یک پروژه جدید کار میکند.
در یک کنفرانس مطبوعاتی توشیو سوزوکی تهیهکننده میازاکی به صراحت به روزنامه فرانسوی لیبراسیون اعلام کرد که میازاکی قصد دارد فیلم دیگری بسازد. وی گفت: او هر روز به این پروژه جدید فکر میکند، من دیگر نمیتوانم جلوی او را بگیرم، از این تلاش دست کشیدهام و سعی نمیکنم او را منصرف کنم، حتی اگر فیلم بدی از آب درآید. در زندگی فقط کار است که او را مسحور میکند.
وی در ادامه گفت: تا زمانی که او کار میکند من هم بازنشسته نمیشوم. او ۸۲ ساله است، فکر میکنم تا ۹۰ سالگی ادامه خواهد داد و من با او همراه خواهم بود.
در حالی که «پسر و مرغماهی خوار» به عنوان آخرین اثر میازاکی معرفی شده بود، سوزوکی به صراحت اعلام کرد چنین نخواهد بود. قابل توجه این که کیفیت فیلمهای میازاکی با افزایش سن وی افت نکرده است.
بسیاری از منتقدان از «پسر و مرغماهیخوار» میازاکی به عنوان یک شاهکار بصری یاد کردهاند. این انیمیشن قرار است از ۲۲ نوامبر در آمریکا به نمایش درآید.
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