به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین اسفندیاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات آسیایی زیر ۱۴ سال گرید یک از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ خردادماه جاری برگزار خواهد شد.
وی افزود: تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست تا میزبان خوبی برای این رقابتها باشیم.
اسفندیاری با بیان اینکه این مسابقات در مجموعه تنیس اقبال برگزار میشوند، بیان کرد: ۸ بازیکن خارجی از کشورهای مختلف در مسابقات آسیایی زیر ۱۴ سال کرمان حضور خواهند داشت.
سرپرست هیئت تنیس استان کرمان خاطرنشان کرد: همچنین ورزشکاران قابلی از استان کرمان در این دوره از مسابقات حضور دارند که امیدواریم درخشش خوبی داشته باشند.
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