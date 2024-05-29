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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹

سرپرست هیئت تنیس استان کرمان:

کرمان میزبان مسابقات آسیایی تنیس زیر ۱۴ سال می‌شود

کرمان میزبان مسابقات آسیایی تنیس زیر ۱۴ سال می‌شود

کرمان- سرپرست هیئت تنیس استان کرمان گفت: شهر کرمان در خردادماه جاری میزبانی مسابقات آسیایی زیر ۱۴ سال را برعهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین اسفندیاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات آسیایی زیر ۱۴ سال گرید یک از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ خردادماه جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست تا میزبان خوبی برای این رقابت‌ها باشیم.

اسفندیاری با بیان اینکه این مسابقات در مجموعه تنیس اقبال برگزار می‌شوند، بیان کرد: ۸ بازیکن خارجی از کشورهای مختلف در مسابقات آسیایی زیر ۱۴ سال کرمان حضور خواهند داشت.

سرپرست هیئت تنیس استان کرمان خاطرنشان کرد: همچنین ورزشکاران قابلی از استان کرمان در این دوره از مسابقات حضور دارند که امیدواریم درخشش خوبی داشته باشند.

کد مطلب 6122223

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