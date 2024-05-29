به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکواش بینالمللی حرفهای PCS با جایزه سه هزار دلاری به میزبانی دوحه قطر در حال برگزاری است و سپهر اعتماد پور، ملیپوش کشورمان در این رقابتها حضور دارد.
وی در دور نخست این مسابقه با علی الدرویش قطری روبرو شد و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شد. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارمنهایی به مصاف شملان علی از کشور کویت رفت و موفق شد حریف دوم خود را نیز با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از پیش رو بردارد.
اعتماد پور با این پیروزی به جمع چهار نفر برتر رقابتها صعود و مدال برنز خود را قطعی کرد.
نظر شما