به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکواش بین‌المللی حرفه‌ای PCS با جایزه سه هزار دلاری به میزبانی دوحه قطر در حال برگزاری است و سپهر اعتماد پور، ملی‌پوش کشورمان در این رقابت‌ها حضور دارد.

وی در دور نخست این مسابقه با علی الدرویش قطری روبرو شد و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شد. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم‌نهایی به مصاف شملان علی از کشور کویت رفت و موفق شد حریف دوم خود را نیز با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از پیش رو بردارد.

اعتماد پور با این پیروزی به جمع چهار نفر برتر رقابت‌ها صعود و مدال برنز خود را قطعی کرد.