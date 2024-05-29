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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۹

برنز نماینده اسکواش ایران در رقابت‌های حرفه‌ای قطر مسجل شد

برنز نماینده اسکواش ایران در رقابت‌های حرفه‌ای قطر مسجل شد

نماینده اسکواش ایران پس از پیروزی در مرحله یک چهارم ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکواش بین‌المللی حرفه‌ای PCS با جایزه سه هزار دلاری به میزبانی دوحه قطر در حال برگزاری است و سپهر اعتماد پور، ملی‌پوش کشورمان در این رقابت‌ها حضور دارد.

وی در دور نخست این مسابقه با علی الدرویش قطری روبرو شد و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شد. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم‌نهایی به مصاف شملان علی از کشور کویت رفت و موفق شد حریف دوم خود را نیز با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از پیش رو بردارد.

اعتماد پور با این پیروزی به جمع چهار نفر برتر رقابت‌ها صعود و مدال برنز خود را قطعی کرد.

کد مطلب 6122424
بهنام روان پاک

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