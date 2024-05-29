جزئیاتی از دیدار وزرای دفاع آمریکا و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «چنل نیوز آسیا»، وزرای دفاع آمریکا و چین قرار است آخر هفته جاری (به وقت محلی) در سنگاپور گفتگوهای مستقیمی داشته باشند؛ رایزنی هایی که امید به گفتگوهای نظامی بیشتر با هدف جلوگیری از خارج شدن اختلافات از کنترل را میسر می سازد.

بر اساس اعلام این رسانه، دیدار مورد انتظار لوید آستین وزیر دفاع آمریکا آمریکا و دونگ جون همتای چینی وی در کنفرانس دفاعی شانگاری-لا اولین گفتگوی مستقیم و رو در رو بین وزرای دفاع کشورهای مذکور در ۱۸ ماه گذشته خواهد بود.

کنفرانس دفاعی شانگاری-لا گردهمایی سالانه وزرای دفاع از سراسر جهان است که از جمعه هفته جاری (۳۱ ماه می) آغاز می شود؛ کنفرانسی درست یک هفته پس از برگزاری رزمایش نظامی چین در اطراف جزیره تایوان و هشدار درباره جنگ بر سر این جزیره برگزار می شود.

آخرین دیدار وزرای دفاع آمریکا و چین نیز در سال ۲۰۲۲ در حاشیه کنفرانس شانگاری-لا میان لوید آستین و وین فینگیهی وزیر دفاع سابق چین در سنگاپور روی داده بود.