اطلاعيه ستاد انتخابات كشور

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است،همچنين تعداد 3 نفراز نامزدهاي انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري از استانهاي آذربايجان شرقي ، زنجان و هرمزگان انتخاب شدند.

براساس اين اطلاعيه تعداد 39885 شعبه در سراسركشور براي ثبت نام و اخذ راي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تعداد 4066 شعبه براي ثبت نام و اخذ راي انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري در سه استان كشور درنظر گرفته شد وبراي اجراي انتخابات حدود 000/600نفر ايفاي نقش نمودند.

در اين اطلاعيه آمده است درمجموع 724/725/23 نفراز واجدان شرايط راي دادن در انتخابات شركت نموده و راي خود را به صندوقهاي راي انداختند. در حوزه انتخابيه تهران ، اسلامشهر ، ري و شميرانات نيز 748/971/1 نفر از واجدان شركت راي دادن در انتخابات شركت نموده و از بين 193نامزدها انتخاباتي ، 25 نفر در مرحله اول حائز حد نصاب آراي لازم شده و 10 نامزد نيز براي انتخاب 5 نفر ، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.

اين اطلاعيه مي افزايد اميد است پس از رسيدگي به شكايات در هيات هاي اجرايي و نظارت ظرف مهلت قانوني ، نتيجه قطعي انتخابات هر چه زودتر توسط شوراي نگهبان اعلام شود تا بلافاصله زمان برگزاري انتخابات مرحله دوم با هماهنگي آن شورا تعيين و اعلام گردد.

وزارت كشور در اين اطلاعيه از مردم و دست اندركاران انتخابات، اعضاي هيات هاي اجرايي، اعضاي شوراهاي تامين ، پرسنل وزارت اطلاعات، نيروهاي انتظامي و نظامي ، مطبوعات ، خبرگزاريها و خبرنگاران صدا و سيما تشكر كرده است.

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