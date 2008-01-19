مراسم سوگواری امام حسین (ع) در آلبانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در تیرانا، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام حسین(ع) مراسم ویژه‌ای توسط فرق مختلف علوی آلبانی از جمله بکتاشیه، رفاعیه، خلوتیه در مراکز معنوی این کشور برگزار شد.

در این مراسم برخی از گروه‌های علوی علاوه بر مرثیه‌سرایی با عنوان کربلا نوعی غذا به نام عاشوره نیز برای مهمانان شرکت‌کننده تهیه می‌کنند.

در مسجد اهل بیت(ع) تیرانا نیز شب تاسوعای حسینی و نوحه سرایی مداحان آلبانیایی و ایرانی در فضای معنوی برگزار شد.

در برخی از رسانه‌های این کشور از جمله روزنامه رپوبلیکا با درج مقاله‌ای تحت عنوان "امام حسین کیست و چرا قیام کرد"، و همچنین روزنامه متروپل با انتشار مقاله ای تحت عنوان "امام حسین فرزند پیامبر اسلام" به تبیین واقعه عاشورا پرداختند.

سفیر کشورمان در آلبانی نیز با حضور در برنامه رادیو ناسیونال آلبانی درباب عاشورا و قیام امام حسین(ع) صحبت کرد.