جدال ستاره های قاره سیاه از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از فردا ستاره های قاره سیاه از سراسر جهان در غنا گردهم می آیند تا در چارچوب مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا هنرنمایی کنند.

این رقابت از سال 1957 هر دو سال یکبار برگزار می شود و تا به امروز بیست و پنج دوره از آن را کشورهای آفریقایی پشت سر گذاشته اند. مصر در اولین دوره (1957) و آخرین دوره (2006) مسابقات فوتبال جام ملت ها میزبان تیم های آفریقایی بوده که در هر دو دوره عنوان قهرمانی را از آن خود کرده است.

- ترتیب حضور تیم ها در گروه های چهارگانه این دوره از مسابقات به شرح زیر است :

گروه A

غنا، گینه، نامیبیا و مراکش

گروه B

نیجریه، ساحل عاج، مالی، بنین

گروه C

مصر، کامرون، سودان و زامبیا

گروه D

تونس، سنگال، آفریقای جنوبی و آنگولا

- برنامه کامل دیدارهای مرحله مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا به شرح زیر است:

یکشنبه - 30/10/86

غنا - گینه

دوشنبه - 1/11/86

مراکش - نامیبیا

نیجریه - ساحل عاج

مالی - بنین

سه شنبه - 2/11/86

مصر- کامرون

سودان - زامبیا

چهارشنبه - 3/11/86

تونس - سنگال

آفریقای جنوبی - آنگولا

پنج شنبه - 4/11/86

گینه - مراکش

غنا - نامیبیا

جمعه - 5/11/86

ساحل عاج - بنین

نیجریه - مالی

شنبه - 6/11/86

کامرون - زامبیا

مصر- سودان

یکشنبه -7/11/86

سنگال - آنگولا

تونس - آفریقای جنوبی

دوشنبه -8/11/86

گینه - نامیبیا

غنا - مراکش

سه شنبه - 9/11/86

ساحل عاج - مالی

نیجریه - بنین

چهارشنبه - 10/11/86

کامرون - سودان

مصر- زامبیا

پنجشنبه - 11/11/86

سنگال - آفریقای جنوبی

تونس - آنگولا

- در بیست و پنج دوره اخیر مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا تیم ملی فوتبال مصر با پنج بار کسب عنوان قهرمانی پیشتاز است. پس از این تیم کامرون و غنا با 4 بار قهرمانی چشم به جام بیست و ششم دارند تا با کسب آن شانه به شانه مصر در صدر جدول پرافتخارترین تیم های قاره سیاه بسایند.

جدول تیم های پرافتخار تیم های آفریقایی در مسابقات جام ملت های این قاره به شرح زیر است :

1- مصر (5 قهرمانی)

2- کامرون و غنا (4 قهرمانی)

3- نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو (2 قهرمانی)

4- تونس، آفریقای جنوبی، ساحل عاج، الجزایر، مراکش، کنگو، سودان و اتیوپی (یک قهرمانی)