توسعه صلح آمیز آزمایشگاه تحقیق و توسعه ترکیبات سانتریفیوژها

به گزارش مهر ، ادامه گزارش البرادعی در مورد مطالعات اتهامی چنین است:

39. در طول دیدارهای مورخه 3تا 5 فوریه سال 2008 ، آژانس مدارک ادعایی برخی اعضای آزانس را برای بررسی به ایران ارائه کرد که مربوط بود به : آزمایش تجهیزات شلیک منفجرکننده با ولتاژ بالا؛ توسعه یک منفجر کننده سیم ارتباطی محترقه(EBW)؛ شلیک همزمان منفجر کننده هایEBW چندگانه؛ ایران گفت که این اسناد ساختگی است و اینکه اطلاعات موجود در این اسناد می تواند به آسانی در منابع اینترنتی نیز بازیافت شود. در طول این دیدارها که در بالا به آن اشاره شد؛ آژانس همچنین پارامترها و کار توسعه مربوط به موشک شهاب 3 را توصیف کرد. یک تصویر کامپیوتری برای بررسی در اختیار ایران قرار داده شد که از سوی دیگر اعضای آژانس تهیه شده بود و آرایش نموداری محتویات مخروط داخلی یک وسیله بازآمد را نشان می داد.این آرایش می تواند با یک وسیله هسته ای مطابقت کند. اما ایران گفت که برنامه موشکی آن تنها برای کلاهکهای متعارف مورد استفاده قرار می گیرد و تنها بخشی از برنامه فضایی کشور است و اینکه آرایش نموداری نشان داده از سوی آژانس بی اساس و ساختگی است.

40. در طول دیدارهای 27 تا 28 ژانویه و 3 تا 5 فوریه سال 2008، آژانس از ایران خواست تا در تعدادی از اقدامهای تهیه از سوی ERI, PHRC و IAP که می تواند مربوط به مطالعات ادعا شده ای باشد که در بالا به آن اشاره شد، شفاف سازی کند. این موارد شامل رشته های آموزشی در زمینه محاسبات نوترونی، تاثیر امواج شوک بر فلز، جداسازی غنی سازی / ایزوتوپ و موشکهای بالستیک است. در پاسخ کتبی خود مورخ 5 فوریه سال 2008، ایران گفت که نرم افزار "شوک PAM " با هدف مطالعه هواپیما،برخورد خودروها، کیسه های هوا و برای طراحی کمربندهای ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران همچنین گفت که کنترل کننده های تابشی که درباره آنها تحقیق کرده، به معنای استفاده برای اهداف حفاظت تابشی بوده است.

41. در طول همان دیدارها،آژانس خواستار شفاف سازی نقشهای مقامها و موسسات خاص و رابطه آنها با فعالیتهای هسته ای شد. از ایران همچنین شفاف سازی درپروژه هایی ازجمله پروژه ای با نام "پروژه 4" (غنی سازی احتمالی اورانیوم) و فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوطه لیزری درخواست شد. ایران وجود برخی سازمانها و دفاتر پروژه را که در مستندان به آن اشاره شده، رد کرد . ایران همچنین وجود برخی افراد را که نام آنها در مستندات آورده شده، انکار کرد و گفت که ادعاها درباره نقشهای افراد دیگر که نام آنها آورده شده، بی اساس است.

42. در 15 فوریه سال 2008، آژانس یک دیدار دیگر را پیشنهاد داد تا مستندات بیشتری را به ایران درباره مطالعات ادعا شده نشان دهد. یعنی پس از آنکه اجازه انجام چنین کاری از سوی کشورهایی که آن را تهیه کرده بودند، داده شد. ایران هنوز به این پیشنهاد آژانس پاسخ نداده است.



ب) فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی کنونی



43) در 12 دسامبر سال 2007 ، اولین فهرست موجودی دریافتی ها در نیروگاه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز صورت گرفت و از سوی آژانس تایید شد. از آغازعملیات در فوریه 2007 یک مجموع 1670 کیلوگرم گاز UF6 به آبشارها تزریق شد. علاوه بر آن، حدود 75 کیلوگرم گاز UF6 به عنوان یک محصول تولیدی به اپراتور ارائه شد؛ با یک بیان غنی سازی 8/3 درصد U-235. ظرفیت کارخانه پایین تر از ظرفیت طرح اعلام شده بود. در آنجا هیچ نصب سانتریفیوژی در خارج از منطقه اصلی 18 آبشار نبوده است. کار نصب از جمله تجهیزات و لوله های sub-header برای دیگر نواحی آبشارها در حال انجام است. از مارس سال 2007 یک مجموع 9 بازرسی اعلام نشده درFEP انجام شد. تمام مواد هسته ای در FEP تحت نظارت و کنترل آژانس قرار دارد.

44) در 8 نوامبر سال 2007 ایران اعلام کرد با بررسی اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژها در دسامبر سال 2007 موافقت کرد. (GOV/2007/58, para. 33). در 13 ژانویه 2008، مدیرکل و معاون پادمانی مدیرکل، یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه AEOI را در شرکت "کالای الکتریک" جایی که به آنها اطلاعاتی درباره فعالیتهای تحقیق و توسعه که در آنجا درحال انجام است، داده شد. این اطلاعات شامل کار بر روی چهار طرح مختلف سانتریفیوژها : دو طرح پروانه سرگشتی، یک پروانه به دم و یک سانتریفیوژ پیشرفته تر. ایران به آژانس اطلاع داد که آزمایشگاه تحقیق و توسعه ترکیبات سانتریفیوژها، اندازه گیری تجهیزات و پمپهای خلاء با هدف داشتن توانایی های تولید بومی کامل در ایران در حال توسعه است.

45) در 15 ژانویه سال 2008 ایران درباره نصب برنامه ریزی شده اولین سانتریفیوژ فرو سرگشتی (2-IR) در نیروگاه غنی سازی سوخت پایلوت (PFEP) اطلاع داد و اطلاعات مربوط به طرح را فراهم آورد. در 29 ژانویه 2008 آژانس تایید کرد که آزمایش (2-IR) تک ماشینی و یک آزمایش (2-IR) ده ماشینی را در PFEP نصب کرده بود. ایران گزارش داد که در حدود 8/0 کیلوگرم UF6 به یک ماشین و در تاریخ 22 الی 27 ژانویه 2008 تزریق شد. ایران به آزمایش سانتریفیوژ P1 و یک آبشار 10 تایی و یک آبشار 20 تایی و یک آبشار 164 سانتریفیوژی در PFEP بین اکتبر 2007 الی 21 ژانویه 2008 ادامه داده است. ایران در کل 8 کیلوگرم گاز UF6 را به یک P1 و آبشار 10 تایی از سانتریفیوژهای P1 تزریق کرده است. هنوز ماده ‌ای به آبشار 20 تایی و 164 تایی تزریق نشده است.در پایان ژانویه 2008 ماشین‌ تک واحدی، 10 واحدی و 20 واحدی برداشته شد و به جای آنها از دستگاه‌ های جدید IR-2 استفاده شد. همه این فعالیتهای تحت نظارت و بازرسی‌های آژانس انجام شد.

46- در 5 فوریه 2008، معاون مدیرکل در بخش پادمانها و مدیرعملیاتهای B پادمانها از آزمایشگاه های "لشگر آباد" جایی که فعالیتهای مربوط به غنی سازی لیزر در سال 2003 و پیش از آن انجام می شد،بازدید کردند. این آزمایشگاه ها هم اکنون توسط یک بخش خصوصی اداره می شوند این بخش خصوصی در حال حاضر در امر تولید تجهیزات لیزر برای مقاصد صنعتی فعالیت می کند. تمام تجهیزات لیزی سابق از کار افتاده و یا اینکه در این واحد انبار شده اند. مدیریت این بخش اطلاعات مفیدی را درباره فعالیتهای فعلی و برنامه ریزی شده اش ارائه کرد. این اطلاعات شامل اقدام برای ساخت و سازهای جدید و اظهاراتی در این باره بود که این واحد خصوصی در حال انجام و یا برنامه ریزی برای هیچ گونه فعالیت مربوط به غنی سازی نیست.

ج.فعالیتهای بازفرآوری

47- آژانس نظارت خود بر ساخت و استفاده سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) را ادامه داد، تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ زنون، آیودین و مولی بدنوم ( وسیله MIX ) و راکتور تحقیقات هسته ای ایران (IR-40) از طریق بازرسیها و راستی آزمایی اطلاعات طراحی ادامه داده است. هیچگونه نشانه ای دال بر تداوم فعالیتهای مرتبط بازفراوری در این تاسیسات وجود ندارد. بعلاوه ایران بیان داشته که فعالیتهای بازفراوری مرتبط R&d در ایران وجود ندارد که آژانس صرفا می تواند با بازرسی از این تاسیسات آن را تایید کند.

ْد.دیگر موضوعات اجرایی

دال.1.تبدیل اورانیوم

49.در جریان فعالیتهای تبدیل کنونی در ucf که در 31 مارس 2007 آغاز شد، تقریبا 120 تن اورانیوم به شکل UF6 تا 2 فوریه 2008 تولید شده بود. این مقدار، میزان UF6 تولید شده در ucf از مارس 2004 را به 309 تن می رساند که همگی آنها تحت محدوده و نظارت آژانس باقی می مانند. ایران بیان داشته است که به جز در اصفهان هیچ فعالیت R&D مرتبط با تبدیل اورانیوم انجام نداده است.

دال.2

50.در 30 مارس 2007، آژانس از ایران درخواست کرد درباره تصمیمش برای تعلیق اجرای متن اصلاح شده بخش عمومی ترتیبات کمکی کد 1.3(GOV/2007/22 بندهای 12-14) تجدید نظر کند، اما هیچ پیشرفتی درباره این موضوع صورت نگرفته است. با این حال، ایران اطلاعات به روز شده ای درباره PFEP ارائه داده است.

دال.3

51. در 26 نوامبر 2007، آژانس در روسیه سوخت تازه پیش‌بینی شده برای نیروگاه هسته ای بوشهر را قبل از ارسال به ایران، راستی آزمایی و مهر و موم کرد.

ادامه دارد...