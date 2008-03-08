  1. هنر
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۳

ویژه‌نامه مولوی‌پژوهی آینه میراث منتشر شد

ویژه‌نامه مولوی‌پژوهی آینه میراث منتشر شد

سی و هشتمین شماره از فصلنامه "آینه میراث" با مطالبی از میرجلال الدین کزازی، احد فرامرز قراملکی، سید سلمان صفوی و... منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مولوی‌پژوهی این شماره مطالبی از این دست آمده است: دولت فقر (مفهوم فقر در زبان اهل معرفت) / دکتر محمود عابدی، مفاهیم «نفس اماره»، «نفس لوامه» و «نفس مطمئنه» در اندیشه‌های مولوی / دکتر احمد کتابی، صورت و حقیقت نزد مولانا جلال‌الدین بلخی رومی / نجدت طوسون، دغدغه‌های بنیادین انسان در آموزه‌های مولانا / علیرضا خواجه‌گیر، آفتاب در آینه (بررسی تطبیقی نظرات مولوی و ترزا آویلایی درباره خدا) / دکتر بخشعلی قنبری و زبان عرفانی در اندیشه مولانا / علی تاجدینی.

در بخش مثنوی‌پژوهی نوشتارهایی از میرجلال الدین کزازی، احد فرامرز قراملکی، سید سلمان صفوی، جلیل نوذری، مریم دانشگر و علی بادامی درج شده است. خداشناسی علوی در مثنوی مولوی، ساختار کلی دفترهای سوم و ششم مثنوی، تاویل گرایی مولانا، ابهام و دوگانگی زبان در مثنوی و مقایسه دو داستان عامیانه نوش‌آبادی با قصه موسی و شبان مثنوی معنوی از جمله مطالب این بخش است.

تأثیر مولوی بر اندیشه محمد اقبال لاهوری و بررسی دیدگاه تنی چند از مستشرقان در خصوص آراء و افکار مولانا از دیگر مصالب سی و هشتمین شماره آینه میراث است. این مجله را نشر میراث مکتوب منتشر می کند.

کد مطلب 651200

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها