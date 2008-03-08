به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مولویپژوهی این شماره مطالبی از این دست آمده است: دولت فقر (مفهوم فقر در زبان اهل معرفت) / دکتر محمود عابدی، مفاهیم «نفس اماره»، «نفس لوامه» و «نفس مطمئنه» در اندیشههای مولوی / دکتر احمد کتابی، صورت و حقیقت نزد مولانا جلالالدین بلخی رومی / نجدت طوسون، دغدغههای بنیادین انسان در آموزههای مولانا / علیرضا خواجهگیر، آفتاب در آینه (بررسی تطبیقی نظرات مولوی و ترزا آویلایی درباره خدا) / دکتر بخشعلی قنبری و زبان عرفانی در اندیشه مولانا / علی تاجدینی.
در بخش مثنویپژوهی نوشتارهایی از میرجلال الدین کزازی، احد فرامرز قراملکی، سید سلمان صفوی، جلیل نوذری، مریم دانشگر و علی بادامی درج شده است. خداشناسی علوی در مثنوی مولوی، ساختار کلی دفترهای سوم و ششم مثنوی، تاویل گرایی مولانا، ابهام و دوگانگی زبان در مثنوی و مقایسه دو داستان عامیانه نوشآبادی با قصه موسی و شبان مثنوی معنوی از جمله مطالب این بخش است.
تأثیر مولوی بر اندیشه محمد اقبال لاهوری و بررسی دیدگاه تنی چند از مستشرقان در خصوص آراء و افکار مولانا از دیگر مصالب سی و هشتمین شماره آینه میراث است. این مجله را نشر میراث مکتوب منتشر می کند.
