به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای حزب توسعه و عدالت برای حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر بدین شرح است:
1- دکتر غلامعلی حداد عادل
2- دکتر حسین مظفر
3- رضا طلایی نیک
4- دکتر عادل آذر
5- دکتر سید محمد میر محمدی
6- دکتر محمد خوش چهره
7- دکتر سعید صادقی
8- اسماعیل (محمد) کوثری
9- دکتر حسین کنعانی مقدم
10- دکتر حمیدرضا کاتوزیان
11- دکتر حسن غفوری فرد
12- پرویز کاظمی
13- دکتر علی عباسپور تهرانی
14- امیررضا خادم
15- دکتر علی رضامرندی
16- سعید ابوطالب
17- ابوالفضل حسن بیگی
18- دکتر سید علی ریاض
19- دکتر حسین میر محمد صادقی
20- دکتر علی فتح الله زاده
21- دکتر علی مطهری
22- دکتر حسن عابدی جعفری
حجج اسلام:
1- غلامرضا مصباحی مقدم
2- مجید انصاری
3- محمدرضا جلالی (خمینی)
خانم ها:
1- دکتر نفیسه فیاض بخش
2- فاطمه کروبی
3- دکتر الهام امین زاده
4- منصوره سادات هاشمی
5- سهیلا جلودار زاده
انتخابات میاندوه ای مجلس خبرگان در استان تهران: آیت الله محمدرضا مهدوی کنی
بنا بر این گزارش نامزدهای حزب توسعه و عدالت برای سایر حوزه های انتخابیه در استان های کشور بدین شرح است:
آذربایجان شرقی
تبریز، اسکو، آذرشهر: حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی، محمد حسین فرهنگی، اکبر متفکر آزاد، شکور اکبر نژاد، مسعود پزشکیان، تقی زاده، رضا رحمانی
اهر و هریس: ولی الله دینی، حسین فاتحی
بستان آباد: سلیمان امیری
مراغه و عجب شیر: سید مصطفی سید هاشمی، نجفی
ورزقان وخاروانا: قره باغی
شبستر: مهدی مطهری
سراب ومهربان: مجید نصیرپور
کلیبر و بخش هوراند: ارسلان فتحی پور
ملکان: سلمانخدادادی، شهروز افخمی
میانه: حاجی اصغری
مرند و جلفا: متفکر
آذربایجان غربی:
مهابان: نوربخش
سلماس: مهندس علی اکبر آقایی
میاندوآب، شاهین دژو تکاب: جهانبخش محبی نیا
ارومیه: جواد جهانگیرزاده، محمد صادق فتح اللهی، حجت الاسلام سید سلمان ذاکری
پیرانشهر و سردشت: ابوبکر قادری
اردبیل
اردبیل، نیر و نیمن: جواد صبور، حسین نوعی اقدم
مشکین شهر: ولی ملکی
گرمی و دشت مغان: میر قسمت موسوی
پارس آباد و بیله سوار: راشد
اصفهان
خمینی شهر: فریدون اللهیاری
اصفهان: علی اکبر پرورش، حجت الاسلام رهبر، آذین، علی نصر، خانم سلیحی، خانم اشکیان
نطنز و قمصر: علی باغبانیان
نائین: حمیدرضا طباطبایی
برخوار و میمه: حجت الاسلام سید محمد حسینی دولت آبادی
شهرضا و سمیرم سلفی: عوض حیدرپور شهرضایی
مبارکه: کاظم یزدانی باغملکی
نجف آباد، تیران وکرون: محمد مهدی مظاهری
اردستان: مصطفی طباطبایی نژاد
فلاورجان: حبیب الله بهرامی
سمیرم: مسلم شفیعی
لنجان: سید نصرت الله طاهری
کاشان، آران و بیدگل: اصغر گرانمایه پور
فریدون، فریدون شهر و چادگان: بهمن محمدی
گلپایگان وخوانسار: نکونام
ایلام
ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول: داریوش قنبری، شاپور فولادی
بوشهر
دشتسان: دکتر سید عبدالمجید شجاع
دشتی، تنگلستان: علوی نژاد
دیر، کنگال و جم: حجت الاسلام شیخ موسی احمدی
استان تهران
کرج: رشید جلالی جعفری، اکبری
دماوند و فیروزکوه: جواد زاده
پاکدشت: علی موسوی لاریجانی
شهریار: گل محمد الیاسی
ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد: محمد حسین نژاد فلاح
چهارمحال و بختیاری
اردل، فارسان، کیار: سید قباد مرتضوی
بروجن: غلامرضا میرزایی
خراسان جنوبی
بیرجند: خانم موهبتی
قائنات: حجت الاسلام مسعودی
نهبندان و سریشه: نوروزهاشم زهی
خراسان رضوی
مشهد و کلات: حجت الاسلام محمدرضا فاکر، عبدالرضا رحمانی فضلی، حجت الاسلام تیمور علی عسگری، علی سرافراز یزدی، جواد آرین منش
تربت جام و تایباد: رضوانی
طرقبه و چناران: محمد دهقان
قوچان و فاروج: علی اکبر شعبان پور
درگز: عباسیان
فردوس و طبس: محمدرضا امیر حسین خانی
نیشابور: حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، غلامحسین مظفری
سبزوار: علیرضا مزینانی، سبحانی فر
گناباد: حجت الاسلام محمود مدنی بجستانی
خراسان شمالی
شیروان: داوریار
بجنورد، جاجرم، مانه: موسی الرضا ثروتی، رضا وحدانی
اسفراین: دکتر قوامی
خوزستان
دزفول: پورهنگ
آبادان: حسین دهشتی، گلزاری، یونس محمدی
بندر ماهشهر، امیدیه: کمال دانشیار
مسجد سلیمان، لالی: امیدوار رضایی
اندیمشک: فریدون حسنوند
اهواز: عباس صمدی، سید محمدرضا موالی زاده، خانم زیبا صالح پور
ایذه و باغملک: دهقان
خرمشهر: مصطفی مطورزاده
رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی
شوش: سید جاسم ساعدی
شادگان: حسین بنی اسد
بهبهان: حجت الاسلام حاجی موحد
شوشتر: باقر بورد
دشت آزادگان: سواری
زنجان
ماهنشان: رضا عبداللهی
سمنان
دامغان: حسن سبحانی
شاهرود: کاظم جلالی
سیستان و بلوچستان
زابل: عباسعلی نورا،دهمرده
زاهدان: حسینعلی شهریاری
ایرانشهر: گل محمد بامری
فارس
ممسنی: علی احمدی
جهرم: سید جمال الدین ارجمند
استهبان و نی ریز: سقایی
فسا: محمد حسن دوگانی
شیراز: سید احمدرضا دستغیب، حجت الاسلام اسکندری، کاظم حقیقت، حجت الاسلام محمد هادی ربانی
لارستان: یوسف محبی
آباده، بوانات: محمود محمدی
فیروزآباد: عالیشوندی
سپیدان: علی مویدی
اقلید: امیر ابراهیم امیری
مرودشت و ارسنجان: شبانپور
قزوین
قزوین: حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، داوود محمدی
تاکستان: رجب رحمانی
بوئین زهرا و آوج: عباسپور
قم
قم: علی لارجیانی، حجت الاسلام علی بنایی
کردستان
سنندج، دیواندره و کامیاران: امین شعبانی، سید حسن علوی
سقز و بانه: سید محمد نقش بندی
مریوان وسروآباد: محمدی
بیجار و گروس: بهروز جعفری
قروه: سید عماد حسینی
کرمان
زرند: حسین امیری خامکانی
کرمان و راور: محمد علی کریمی
رفسنجان: حجت الاسلام شیخ حسین هاشمیان
بافت: احمد پیش بین
سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور
جیرفت و عنبرآباد: میثم تارم
شهر بابک: سید مصطفی هاشمی ریسه
کرمانشاه
کرمانشاه: کرمی راد، جهانبخش امینی، سید مصطفی حسینی
سنقر کلیایی: نلسون حضرتی
قصر شیرین و گیلان غرب: فتح الله حسینی
کنگاور، صحنه هرسین: ارسلان رضایی
اسلام آباد غرب: حشمت الله فلاحت پیشه
پاوه، جوانرود: مصطفی محمدی
کهکیلویه و بویر احمد
کهکیلویه: مژدهی پور
بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه
گلستان
مینو دشت،کلاله: ابوطالب قره چماقلو
کردکوی، بندر ترکمن: عبدالخالق عباسی
گرگان و آق قلا: ربیعی، عبدالحسین ناصری
علی آباد کتول: اسدالله قره خانی
گنبد کاووس: مارمائی
رامیان، آذرشهر و فندرسک: کوهساری
گیلان
رشت: سید علی آقا زاده، جبار کوچکی نژاد، علومی
بندر انزلی: حسن خسته بند
رودبار: صمد مرعشی
صومعه سرا: سید کاظم دلخوش
لنگرود: مهرداد لاهوتی
آستانه اشرفیه: کامل خیرخواه
فومن و شفت: ناصر عاشوری فومنی
رودسر و املش: علی اکبری پس چیری
تالش، رضوانشهر: اسماعیل حسن زاده
آستارا: شاپور مرحبا
لاهیجان و سیاهکل: یوسف قاسمی
لرستان
خرم آباد: رحیمی نسب، ابراهیم آقامحمدی
بروجرد: دکتر سید علاء الدین بروجردی، سید محسن یحیوی
درود و ازنا: عزت الله دهقان
ملاوی و پلدختر: حجت الاسلام سید محمد مهدی شاهرخی
الیگودرز: محمد اسماعیل مداحی
سلسله ودلفان: محمد محمدی
مازنداران
بهشهر و نکا، گلوگاه: مقیمی
ساری: حسین زادگان، یوسف نژاد
قائم شهر، سواد کوه: اکبری، ادیانی
بابل: حسین علی قاسم زاده، نریمان
نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری
آمل و لاهیجان: عزت الله یوسفیان ملا
نوشهر و چالوس: انوشیروان محسن بند پی
تنکابن و رامسر: جعفر قلی راهب
بابلسر: حجت الله روحی
مرکزی
ساوه و زرندیه: حسین اسلامی
خمین: مقیمی
اراک و کمیجان: سید احمد لطفی، حسین مرادی
محلات ودلیجان: سید حسن عباسی
سربند و شازند: قاسم عزیزی
هرمزگان
بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی: محمد آشوری تازیانی، محمد امین فرج زاده
میناب،رودان و جاسک: دکتر علی معلمی پور
بندر لنگه و بستک: سید عبدالله حسینی
همدان
همدان: حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم، سید محمد کاظم حجازی
ملایر: رحیمی
توسیرکان: مرتضی فضلعلی
رزن: دکتر محمد مهدی مفتح
نهاوند: محمد تقی کاویانی پور
یزد
یزد: سید حسن پاک نژاد
مهریز، بافق و ابرکوه: حجت الاسلام سید محمد تقی محصل همدانی
تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده
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