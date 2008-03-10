به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای حزب توسعه و عدالت برای حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر بدین شرح است:

1- دکتر غلامعلی حداد عادل

2- دکتر حسین مظفر

3- رضا طلایی نیک

4- دکتر عادل آذر

5- دکتر سید محمد میر محمدی

6- دکتر محمد خوش چهره

7- دکتر سعید صادقی

8- اسماعیل (محمد) کوثری

9- دکتر حسین کنعانی مقدم

10- دکتر حمیدرضا کاتوزیان

11- دکتر حسن غفوری فرد

12- پرویز کاظمی

13- دکتر علی عباسپور تهرانی

14- امیررضا خادم

15- دکتر علی رضامرندی

16- سعید ابوطالب

17- ابوالفضل حسن بیگی

18- دکتر سید علی ریاض

19- دکتر حسین میر محمد صادقی

20- دکتر علی فتح الله زاده

21- دکتر علی مطهری

22- دکتر حسن عابدی جعفری

حجج اسلام:

1- غلامرضا مصباحی مقدم

2- مجید انصاری

3- محمدرضا جلالی (خمینی)

خانم ها:

1- دکتر نفیسه فیاض بخش

2- فاطمه کروبی

3- دکتر الهام امین زاده

4- منصوره سادات هاشمی

5- سهیلا جلودار زاده

انتخابات میاندوه ای مجلس خبرگان در استان تهران: آیت الله محمدرضا مهدوی کنی

بنا بر این گزارش نامزدهای حزب توسعه و عدالت برای سایر حوزه های انتخابیه در استان های کشور بدین شرح است:

آذربایجان شرقی

تبریز، اسکو، آذرشهر: حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی، محمد حسین فرهنگی، اکبر متفکر آزاد، شکور اکبر نژاد، مسعود پزشکیان، تقی زاده، رضا رحمانی

اهر و هریس: ولی الله دینی، حسین فاتحی

بستان آباد: سلیمان امیری

مراغه و عجب شیر: سید مصطفی سید هاشمی، نجفی

ورزقان وخاروانا: قره باغی

شبستر: مهدی مطهری

سراب ومهربان: مجید نصیرپور

کلیبر و بخش هوراند: ارسلان فتحی پور

ملکان: سلمانخدادادی، شهروز افخمی

میانه: حاجی اصغری

مرند و جلفا: متفکر

آذربایجان غربی:

مهابان: نوربخش

سلماس: مهندس علی اکبر آقایی

میاندوآب، شاهین دژو تکاب: جهانبخش محبی نیا

ارومیه: جواد جهانگیرزاده، محمد صادق فتح اللهی، حجت الاسلام سید سلمان ذاکری

پیرانشهر و سردشت: ابوبکر قادری

اردبیل

اردبیل، نیر و نیمن: جواد صبور، حسین نوعی اقدم

مشکین شهر: ولی ملکی

گرمی و دشت مغان: میر قسمت موسوی

پارس آباد و بیله سوار: راشد

اصفهان

خمینی شهر: فریدون اللهیاری

اصفهان: علی اکبر پرورش، حجت الاسلام رهبر، آذین، علی نصر، خانم سلیحی، خانم اشکیان

نطنز و قمصر: علی باغبانیان

نائین: حمیدرضا طباطبایی

برخوار و میمه: حجت الاسلام سید محمد حسینی دولت آبادی

شهرضا و سمیرم سلفی: عوض حیدرپور شهرضایی

مبارکه: کاظم یزدانی باغملکی

نجف آباد، تیران وکرون: محمد مهدی مظاهری

اردستان: مصطفی طباطبایی نژاد

فلاورجان: حبیب الله بهرامی

سمیرم: مسلم شفیعی

لنجان: سید نصرت الله طاهری

کاشان، آران و بیدگل: اصغر گرانمایه پور

فریدون، فریدون شهر و چادگان: بهمن محمدی

گلپایگان وخوانسار: نکونام

ایلام

ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول: داریوش قنبری، شاپور فولادی

بوشهر

دشتسان: دکتر سید عبدالمجید شجاع

دشتی، تنگلستان: علوی نژاد

دیر، کنگال و جم: حجت الاسلام شیخ موسی احمدی

استان تهران

کرج: رشید جلالی جعفری، اکبری

دماوند و فیروزکوه: جواد زاده

پاکدشت: علی موسوی لاریجانی

شهریار: گل محمد الیاسی

ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد: محمد حسین نژاد فلاح

چهارمحال و بختیاری

اردل، فارسان، کیار: سید قباد مرتضوی

بروجن: غلامرضا میرزایی

خراسان جنوبی

بیرجند: خانم موهبتی

قائنات: حجت الاسلام مسعودی

نهبندان و سریشه: نوروزهاشم زهی

خراسان رضوی

مشهد و کلات: حجت الاسلام محمدرضا فاکر، عبدالرضا رحمانی فضلی، حجت الاسلام تیمور علی عسگری، علی سرافراز یزدی، جواد آرین منش

تربت جام و تایباد: رضوانی

طرقبه و چناران: محمد دهقان

قوچان و فاروج: علی اکبر شعبان پور

درگز: عباسیان

فردوس و طبس: محمدرضا امیر حسین خانی

نیشابور: حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، غلامحسین مظفری

سبزوار: علیرضا مزینانی، سبحانی فر

گناباد: حجت الاسلام محمود مدنی بجستانی

خراسان شمالی

شیروان: داوریار

بجنورد، جاجرم، مانه: موسی الرضا ثروتی، رضا وحدانی

اسفراین: دکتر قوامی

خوزستان

دزفول: پورهنگ

آبادان: حسین دهشتی، گلزاری، یونس محمدی

بندر ماهشهر، امیدیه: کمال دانشیار

مسجد سلیمان، لالی: امیدوار رضایی

اندیمشک: فریدون حسنوند

اهواز: عباس صمدی، سید محمدرضا موالی زاده، خانم زیبا صالح پور

ایذه و باغملک: دهقان

خرمشهر: مصطفی مطورزاده

رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی

شوش: سید جاسم ساعدی

شادگان: حسین بنی اسد

بهبهان: حجت الاسلام حاجی موحد

شوشتر: باقر بورد

دشت آزادگان: سواری

زنجان

ماهنشان: رضا عبداللهی

سمنان

دامغان: حسن سبحانی

شاهرود: کاظم جلالی

سیستان و بلوچستان

زابل: عباسعلی نورا،دهمرده

زاهدان: حسینعلی شهریاری

ایرانشهر: گل محمد بامری

فارس

ممسنی: علی احمدی

جهرم: سید جمال الدین ارجمند

استهبان و نی ریز: سقایی

فسا: محمد حسن دوگانی

شیراز: سید احمدرضا دستغیب، حجت الاسلام اسکندری، کاظم حقیقت، حجت الاسلام محمد هادی ربانی

لارستان: یوسف محبی

آباده، بوانات: محمود محمدی

فیروزآباد: عالیشوندی

سپیدان: علی مویدی

اقلید: امیر ابراهیم امیری

مرودشت و ارسنجان: شبانپور

قزوین

قزوین: حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، داوود محمدی

تاکستان: رجب رحمانی

بوئین زهرا و آوج: عباسپور

قم

قم: علی لارجیانی، حجت الاسلام علی بنایی

کردستان

سنندج، دیواندره و کامیاران: امین شعبانی، سید حسن علوی

سقز و بانه: سید محمد نقش بندی

مریوان وسروآباد: محمدی

بیجار و گروس: بهروز جعفری

قروه: سید عماد حسینی

کرمان

زرند: حسین امیری خامکانی

کرمان و راور: محمد علی کریمی

رفسنجان: حجت الاسلام شیخ حسین هاشمیان

بافت: احمد پیش بین

سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور

جیرفت و عنبرآباد: میثم تارم

شهر بابک: سید مصطفی هاشمی ریسه

کرمانشاه

کرمانشاه: کرمی راد، جهانبخش امینی، سید مصطفی حسینی

سنقر کلیایی: نلسون حضرتی

قصر شیرین و گیلان غرب: فتح الله حسینی

کنگاور، صحنه هرسین: ارسلان رضایی

اسلام آباد غرب: حشمت الله فلاحت پیشه

پاوه، جوانرود: مصطفی محمدی

کهکیلویه و بویر احمد

کهکیلویه: مژدهی پور

بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه

گلستان

مینو دشت،کلاله: ابوطالب قره چماقلو

کردکوی، بندر ترکمن: عبدالخالق عباسی

گرگان و آق قلا: ربیعی، عبدالحسین ناصری

علی آباد کتول: اسدالله قره خانی

گنبد کاووس: مارمائی

رامیان، آذرشهر و فندرسک: کوهساری

گیلان

رشت: سید علی آقا زاده، جبار کوچکی نژاد، علومی

بندر انزلی: حسن خسته بند

رودبار: صمد مرعشی

صومعه سرا: سید کاظم دلخوش

لنگرود: مهرداد لاهوتی

آستانه اشرفیه: کامل خیرخواه

فومن و شفت: ناصر عاشوری فومنی

رودسر و املش: علی اکبری پس چیری

تالش، رضوانشهر: اسماعیل حسن زاده

آستارا: شاپور مرحبا

لاهیجان و سیاهکل: یوسف قاسمی

لرستان

خرم آباد: رحیمی نسب، ابراهیم آقامحمدی

بروجرد: دکتر سید علاء الدین بروجردی، سید محسن یحیوی

درود و ازنا: عزت الله دهقان

ملاوی و پلدختر: حجت الاسلام سید محمد مهدی شاهرخی

الیگودرز: محمد اسماعیل مداحی

سلسله ودلفان: محمد محمدی

مازنداران

بهشهر و نکا، گلوگاه: مقیمی

ساری: حسین زادگان، یوسف نژاد

قائم شهر، سواد کوه: اکبری، ادیانی

بابل: حسین علی قاسم زاده، نریمان

نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری

آمل و لاهیجان: عزت الله یوسفیان ملا

نوشهر و چالوس: انوشیروان محسن بند پی

تنکابن و رامسر: جعفر قلی راهب

بابلسر: حجت الله روحی

مرکزی

ساوه و زرندیه: حسین اسلامی

خمین: مقیمی

اراک و کمیجان: سید احمد لطفی، حسین مرادی

محلات ودلیجان: سید حسن عباسی

سربند و شازند: قاسم عزیزی

هرمزگان

بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی: محمد آشوری تازیانی، محمد امین فرج زاده

میناب،رودان و جاسک: دکتر علی معلمی پور

بندر لنگه و بستک: سید عبدالله حسینی

همدان

همدان: حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم، سید محمد کاظم حجازی

ملایر: رحیمی

توسیرکان: مرتضی فضلعلی

رزن: دکتر محمد مهدی مفتح

نهاوند: محمد تقی کاویانی پور

یزد

یزد: سید حسن پاک نژاد

مهریز، بافق و ابرکوه: حجت الاسلام سید محمد تقی محصل همدانی

تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده