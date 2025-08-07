هشدار افزایش دما تا ۵۰ درجه؛ بارش باران در ۴ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سه روز آینده، در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط هرمزگان، جنوب شرق و نوار جنوبی استان فارس، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و در برخی مناطق، پدیده گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه (۱۸ مرداد) و یکشنبه (۱۹ مرداد)، در مناطق مذکور به‌ویژه در ارتفاعات، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا ادامه داد: همچنین تا روز شنبه، برای برخی نواحی در شمال غرب، غرب، ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات، افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به گذر امواج کم‌دامنه از شمال کشور در روز یکشنبه گفت: در این روز، برای شمال غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش باران، رعد و برق و وزش باد در برخی مناطق مورد انتظار است.

وی تاکید کرد: تا پایان هفته جاری، هوای گرم در بیشتر مناطق کشور تداوم خواهد داشت. همچنین طی پنج روز آینده، در برخی نقاط واقع در غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و نیمه شرقی کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: وزش باد در جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان شدت بیشتری خواهد داشت و می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در این مناطق شود.

ضیائیان درباره وضعیت آب‌وهوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۵ مرداد) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و وزش باد و همچنین احتمال گرد و خاک وجود دارد. برای تهران، حداقل دمای ۲۸ درجه و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

هشدار هواشناسی برای زائران اربعین؛ دمای بالای ۵۰ درجه در جنوب‌غرب

وی با اشاره به وضعیت جوی کشور در روزهای آینده و هم‌زمانی آن با ایام پیاده‌روی اربعین، از زائران خواست با توجه به شرایط دمایی و جوی، مرز مناسب‌تری را برای تردد انتخاب کنند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: انتظار داریم در بیشتر مناطق کشورمان هوا گرم باشد.

به علاوه با توجه به نزدیک شدن به اربعین حسینی و حرکت زائران از مرزهای غربی کشور، در غرب و جنوب‌غرب کشور دماها بالای ۴۵ درجه و در برخی نقاط از جنوب‌غرب حتی تا ۵۰ درجه نیز گزارش شده است.

ضیائیان در پایان تأکید کرد: تقاضا داریم زائران با توجه به اینکه در مرزهای تمرچین و باشماق هوا خنک‌تر است، عبور خود را از این مرزها انتخاب کنند.