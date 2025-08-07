پذیرایی از زائران حسینی کشورهای همسایه در خوی

حجتالاسلام حجت قاسمخانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اقدامات اربعینی این شهرستان مرزی گفت: با توجه به اینکه شهرستان خوی در منطقه مرزی قرار دارد، هم زائران داخلی و هم زائران کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان از مسیر خوی عبور میکنند. مسیر ما یکی از مسیرهای انتخابی زائران شمالغرب کشور برای عزیمت به کربلاست.
وی با اشاره به اینکه دو موکب در ورودی و خروجی شهر خوی فعال شدهاند، ادامه داد: امسال در داخل شهر خوی دو موکب فعال کردیم؛ یکی در ورودی شهر و یکی در خروجی آن. این موکبها با نام موکب عقیله خدمات متنوعی شامل پذیرایی، برپایی نماز جماعت، فعالیتهای فرهنگی و حضور مبلغین ارائه میدهند.
استفاده از ظرفیت خیرین و صنایع منطقه
امام جمعه خوی افزود: از ظرفیت خیرین، ادارات، شهرکهای صنعتی و کارخانهداران منطقه برای راهاندازی و پشتیبانی مواکب استفاده شده است. مثلاً برخی مرغداریها گوشت مورد نیاز موکبها را تأمین کردهاند و برخی دیگر شربت و اقلام دیگر را فراهم کردهاند.
وی با اشاره به فعالیتهای برونمرزی گفت: علاوه بر مواکب داخل شهر، از طرف مردم خوی در کشور عراق نیز موکبهایی دایر شده است. موکب بوتراب که یکی از بزرگترین موکبهای کربلاست، توسط یکی از خیرین خویی راهاندازی شده و در خیابان وایلی کربلا مستقر است. همچنین یک موکب دیگر نیز در شهر سامرا دایر شده که سال گذشته در اربیل فعال بود و امسال به سامرا منتقل شده است.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به نیاز زائران اربعین به اسکان موقت در خوی اظهار داشت: با توجه به اینکه مسیر عبوری ابتدایی است و زائران معمولاً توقف طولانی ندارند، نیازی به ایجاد خوابگاه نیست. اما نمازخانهها و محلهایی برای استراحت کوتاهمدت در کنار مواکب در نظر گرفته شدهاند.
برگزاری تجمع روز اربعین در خوی
امام جمعه خوی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه خاص و متفاوتی نسبت به سایر شهرها اجرا میشود، گفت: بله، ما سالهاست که تجمع روز اربعین را داریم که این برنامه به نام شهرستان خوی در صداوسیمای منطقه ثبت شده است. علاوه بر آن، پیادهروی جاماندگان اربعین هم در مناطق مختلف شهر، بخشها و روستاهای ما برگزار میشود. مثلاً در روستای شفاییه، مردم مسیر پیادهروی چند کیلومتری تا یک زیارتگاه را با شور فراوان طی میکنند.
وی افزود: ما فضای اربعین را تنها برای زائران عبوری ایجاد نکردهایم، بلکه برای مردم خود شهر خوی هم با پخش نواهای مذهبی و حال وهوای موکب، این فضا را شبیهسازی کردهایم تا همه از معنویت این ایام بهرهمند شوند.
حجتالاسلام قاسمخانی گفت: دعا میکنیم این پیادهروی عظیم اربعین که نماد قدرت تشیع و آمادگی برای ظهور امام عصر (عج) است، زمینهساز تعجیل در ظهور حضرت بقیهاللهالاعظم شود و با ظهور ایشان، ریشه ظلم در جهان برچیده شود.
