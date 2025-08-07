دانشگاه فرهنگیان؛ سنگر تربیت معلمان و نسل آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس میرزاخانی مدیر حوزه ریاست دانشگاه فرهنگیان استان تهران در یادداشتی نوشت: دانشگاه فرهنگیان، به عنوان قلب تپنده نظام آموزش و پرورش کشور، رسالتی خطیر در تربیت معلمان آینده و پرورش نسل‌های پویا و متعهد بر عهده دارد. این دانشگاه، نه تنها کانون دانش‌اندوزی، بلکه کارگاه ساخت نسلی آگاه، انقلابی و معمار فردای ایران است. در این میان، پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در اربعین شهدای جنگ دوازده روز، چراغ راهی فرا سوی این دانشگاه است تا وظایف خود را در قبال راهبردهای هفتگانه معظم‌له، با دقت و بصیرت بیشتری به انجام رساند. دانشجو معلمان، اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، در این مسیر، با الهام از خون پاک شهیدان، وظایف سنگین خود را در سه حوزه «جهاد تبیین»، «تربیت نسل آینده» و «تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی» به سرانجام خواهند رساند.

جهاد تبیین

در این راستا، دانشگاه فرهنگیان رسالتی بس سنگین در جهت روشنگری و تبیین صحیح وقایع و دستاوردهای انقلاب اسلامی بر دوش دارد. این مهم از طریق راهکارهای زیر قابل تحقق است:

حفظ اتحاد ملی: برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی با هدف تقویت وحدت و انسجام ملی، تبیین اهمیت همدلی و پرهیز از تفرقه و اختلاف.

شتاب در پیشرفت علمی: حمایت از پژوهش‌های علمی و فناوری در راستای رفع نیازهای کشور، تشویق و ترغیب دانشجو معلمان به نوآوری و خلاقیت.

حفظ عزت و آبروی کشور: تبیین مواضع عزتمندانه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، مقابله با تبلیغات سو دشمنان و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی.

جدیت در به نتیجه رساندن کارها: ترویج فرهنگ کار و تلاش، پیگیری مجدانه امور و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات و موانع.

تربیت نسل آینده

دانشگاه فرهنگیان، خاستگاه معلمان فرداست و تربیت نسلی آگاه، متعهد و انقلابی، رسالت اصلی این نهاد است. این مهم از طریق راهکارهای زیر قابل دستیابی است:

مجهز کردن کشور به ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی: تربیت دانش‌آموزانی با بصیرت و آگاه به مسائل روز، توانمند در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های ملی.

هدایت معنوی و نورانی کردن دل‌ها: ترویج فرهنگ دینی و اخلاقی در مدارس، تربیت دانش‌آموزانی با ایمان راسخ، دل‌های نورانی و اخلاق نیکو.

حفظ شور و شعور انقلابی: انتقال روحیه انقلابی و جهادی به دانش‌آموزان، تربیت نسلی پویا، مطالبه‌گر و مدافع حقوق ملت.

تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی

معلم تراز انقلاب اسلامی، الگویی تمام‌عیار از تعهد، تخصص و اخلاق است و دانشگاه فرهنگیان باید در راستای تربیت چنین معلمانی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. این مهم از طریق راهکارهای زیر قابل تحقق است:

تأکید بر تربیت دینی و اخلاقی: ارائه آموزش‌های لازم در زمینه معارف اسلامی، اخلاق حرفه‌ای و تربیت اسلامی به دانشجو معلمان.

تقویت مهارت‌های تخصصی: ارائه آموزش‌های کاربردی و متناسب با نیازهای روز آموزش و پرورش، ارتقای سطح علمی و تخصصی دانشجو معلمان.

ایجاد فرصت‌های تجربی: فراهم نمودن فرصت‌های کارورزی و حضور در مدارس برای دانشجو معلمان، آشنایی با چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی معلمان.

ارائه الگوهای موفق: معرفی معلمان موفق و برجسته به عنوان الگو به دانشجو معلمان، الهام‌بخشی و ایجاد انگیزه در آنان.

دانشگاه فرهنگیان با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، می‌تواند نقشی اساسی در تحقق راهبردهای هفتگانه معظم‌له ایفا نماید و با تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی، زمینه را برای پیشرفت و تعالی میهن اسلامی فراهم سازد.