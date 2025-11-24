نقش اردوهای راهیان نور در تولید سرمایه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای راهیان نور برای دانش آموزان و فرهنگیان برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در چند سال اخیر از سوی بسیج فرهنگیان برگزار میشود.
گسترش مناطق عملیاتی مورد بازدید و توسعه برنامههای فرهنگی و تشکیلاتی از اهداف بسیج فرهنگیان در سالهای اخیر بوده و به همین منظور این تشکل بسیجی دورههای توانمندسازی مدیران را طراحی کرده تا فرهنگیان و دانش آموزان در اردوهای راهیان نور، سفری پربارتر را تجربه کنند.
بر همین اساس و در افتتاحیه دومین دوره توانمندسازی مدیران کاروانهای «راهیان نور»، سجاد صدیقی، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور با قدردانی از حضور فرهنگیان و فعالین تعلیم و تربیت از اقصینقاط کشور برای حضور در اردوهای راهیان نور بر نقش تعیینکننده اراده انقلابی در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی تأکید کرد.
در افتتاحیه دومین دوره توانمندسازی، سجاد صدیقی ضمن تبیین ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی اداره حوزه تعلیم و تربیت، گفت: برای دستیابی به آیندهای که به آن متعهدیم، ناگزیر باید افق نگاه و شیوه عمل خود را دگرگون کنیم. ادامه مسیر با روشهای فعلی، ما را به مقصد نخواهد رساند.
وی با اشاره به تجربههای موفق نیروهای مؤمن و انقلابی در عرصههای علمی و دفاعی، افزود: تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از نمونههایی است که نشان میدهد گرهگشایی از مسائل بنیادین این کشور، نتیجه ارادههای فردی و جمعی باورمند بوده است؛ ارادههایی که از دل مردم برخاسته و مسیرهای ناممکن را به واقعیت بدل کردهاند.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان با اشاره به چهرههای برجسته علمی و جهادی همچون شهید مصطفی احمدیروشن، شهید شهریاری، دکتر کاظمیآشتیانی و سردار شهید امیرعلی حاجیزاده، این شخصیتها را مصداقهای عینی واقعبینی انقلابی دانست و گفت: این افراد با وجود کمبود امکانات و موانع متعدد، از نقطهای آغاز کردند که بسیاری آن را بنبست میدانستند. اراده مؤمنانه آنان، مسیرهای ۵۰ ساله را در یک دهه طی کرد و امروز ثمره آن پیشرفتهای بزرگ علمی و دفاعی کشور است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش معلمان در نبرد فکری امروز، خاطرنشان کرد: جامعه معلمی باید پیشقراول روایت پیشرفت و هویت انقلابی باشد. آموزشوپرورش زمانی دگرگون خواهد شد که معلمان، خود به عنصر فعال میدان تبدیل شوند، نه منتظر تصمیمات مقامهای بالادستی بمانند.
وی با تأکید بر نقش راهیان نور در تولید سرمایه اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری، افزود: اردوهای راهیان نور صرفاً یک برنامه فرهنگی نیست؛ نرمافزار هویتساز انقلاب اسلامی است. این حرکت باید در زیست معلمان نهادینه شود تا آنان بتوانند روایت درست از حماسهسازی و پیشرفت را به نسل جدید منتقل کنند.
صدیقی در پایان با اشاره به دشواریهای مسیر تحول، بر ضرورت مجاهدت و پیگیری مستمر تأکید نمود و خاطر نشان کرد: هیچ تحول عظیمی بدون ارادههای بزرگ رقم نخواهد خورد. اگر باور انقلابی در جان ما رسوخ کند و با توکل بر خدا پای کار بیاییم، خداوند نیز گامبهگام راه را خواهد گشود. آینده آموزشوپرورش در گرو عزم معلمان مؤمن و مسئولیتپذیر است.
