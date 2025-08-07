ورود همزمان ۴ قطار اربعینی به کرمانشاه؛ موج سفرهای ریلی به کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، چهار قطار ویژه اربعین از شهرهای رشت، مشهد، گرگان و ساری به‌صورت همزمان وارد ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه شدند و موج تازه‌ای از تردد ریلی زائران اربعین در این استان کلید خورد.

طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: این قطارهای فوق‌العاده، با ظرفیت جابجایی بیش از ۲ هزار مسافر در مسیر رفت و همین تعداد در مسیر برگشت، برنامه‌ریزی و راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: این نخستین‌بار است که قطارهایی از مبدأ استان‌های شمالی کشور شامل رشت، گرگان و ساری، وارد راه‌آهن کرمانشاه می‌شوند و این اتفاق می‌تواند به رونق تردد ریلی در استان و کاهش فشار بر سایر محورهای حمل‌ونقلی کشور کمک کند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به تمهیدات گسترده برای تسهیل حمل‌ونقل ریلی زائران، عنوان کرد: تاکنون ۲۲ سرویس فوق‌العاده قطار برای ایام اربعین پیش‌بینی شده که در صورت نیاز و افزایش تقاضا، این تعداد قابل افزایش خواهد بود.

وی همچنین از اجرای طرح افزایش سرعت قطارها در محورهای منتهی به کرمانشاه خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر استاندار محترم کرمانشاه، مرحله نخست طرح ارتقا سرعت از ۶۰ کیلومتر به ۸۰ کیلومتر با موفقیت اجرا شده و در فاز دوم نیز شاهد افزایش بیشتر سرعت قطارها خواهیم بود.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود، با دعوت از زائران برای تردد از طریق مرز رسمی و بین‌المللی خسروی، اظهار داشت: به لطف برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی صورت گرفته، زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی مطلوبی در مرز خسروی فراهم شده و اکنون تردد زائران با سهولت بالا در حال انجام است.

وی با اشاره به توسعه تجهیزات و امکانات رفاهی، گفت: برای نخستین‌بار، پارکینگ‌های مرز خسروی هوشمندسازی شده‌اند و زائران می‌توانند با اسکن بارکد مخصوص، محل استقرار خودروی خود را در بازگشت به‌راحتی پیدا کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین از کاهش ۳۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل از نقطه صفر مرزی منذریه تا کربلا نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با رایزنی‌های مستمر با طرف عراقی، مسیر حمل‌ونقل زائران از مرز خسروی تا کربلا تسهیل و ارزان‌سازی شده و این روند ادامه‌دار خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه استان کرمانشاه اکنون به قطب حمل‌ونقل زائران اربعین در غرب کشور تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی ایمن، سریع و ارزان به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) بسیج شده و با قوت تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد یافت.