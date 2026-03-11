به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامهریزی راهآهن اظهار کرد: در پی لغو پروازها بهدلیل حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان و بنا بر درخواست رسمی سازمان حج و زیارت، شرکت راهآهن با بسیج امکانات خود از ۱۳ تا ۲۱ اسفندماه مسیرهای جایگزین حملونقل زائران را از طریق قطار فراهم کرده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، در مجموع ۲۲۹۱ صندلی برای جابهجایی زائران از طریق قطارهای ویژه در مسیر خرمشهر به مقاصد تهران و مشهد مقدس پیشبینی و ایجاد شده است.
مدیرکل برنامهریزی راهآهن در پایان با قدردانی از همکاری بخشهای مختلف صنعت ریلی خاطرنشان کرد: این اقدام جلوهای از آمادگی شبکه ریلی کشور برای خدمترسانی در شرایط بحرانی و تداوم جریان حملونقل عمومی در مسیرهای حیاتی است.
