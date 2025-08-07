به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته اظهار کرد: از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۱۰ پروژه عمرانی در روستاهای استان اجرایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: این پروژه‌ها شامل احداث ۹ زمین چمن مصنوعی، ایمن‌سازی ۲۰ روستا در برابر سیلاب، ساخت بوستان در پنج روستا و بهسازی معابر به مساحت ۱۶۰ هزار متر مربع بوده‌اند.

وی میزان اعتبار تخصیص‌یافته به این پروژه‌ها را ۱۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است.

برومند ادامه داد: در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت نیز، طرح هادی در ۲۰۲ روستا با اعتباری بالغ بر ۳۰۳ میلیارد تومان اجرا شده که نشان از رشد ۵۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه آسفالت معابر اشاره کرد و گفت: با مشارکت دهیاری‌ها و استفاده از اعتبارات قیر رایگان، حدود ۷۵۰ هزار متر مربع معابر روستایی معادل ۹۴ کیلومتر آسفالت شده که در این حوزه نیز رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل را شاهد هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اضافه کرد: در حوزه روستاهای هدف گردشگری نیز با استفاده از اعتبارات ملی، طرح‌های هادی در ۲ روستا با اعتبار هفت میلیارد تومان اجرا شده که رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

برومند در پایان خاطرنشان کرد: در راستای پدافند غیرعامل، از محل اعتبارات ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌های ۳ کیلومتر معابر اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: این آمارها بیانگر رشد چشمگیر در حوزه توسعه روستایی استان بوشهر و نشانگر توجه ویژه دولت به بهبود زیرساخت‌های زندگی در مناطق روستایی است.