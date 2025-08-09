به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در فصل تابستان خانوادهها برای ثبت نام فرزند خود به دنبال مدارسی با عملکرد مناسب هستند. با این حال خانوادهها برای ثبت نام فرزندان خود همواره کار راحتی ندارند.
مدارس دولتی تنها دانش آموزانی را که محل سکونتشان در محدوده است ثبتنام میکنند اما مدارس نمونه دولتی برای ثبت نام، علاوه بر شرط در محدوده بودن محل سکونت دانشآموز، به معدل وی هم توجه دارند تا تنها دانشآموزان با معدل بالا را ثبتنام کنند.
مدارس غیردولتی هم که هزینههای بالایی را برای شهریه طلب میکنند البته که برخی از مدارس غیردولتی آزمون ورودی برای دانش آموزان علاقهمند برگزار میکنند اما اگر دانشآموز مستعد و باهوشی قادر به پرداخت هزینههای دهها میلیونی مدرسه غیردولتی نبود؛ صرف قبولی در این آزمونهای ورودی برای تحصیل در این مدارس کافی نیست.
مدارس هیئت امنایی؛ خودمختار در ثبتنام دانشآموز
در این میان مدارس هیئت امنایی که مدرسه دولتی محسوب میشوند؛ شروط دلبخواهی را برای ثبت نام دانش آموزان در نظر میگیرند.
برخی از خانوادهها در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کردند که مدارس هیئت امنایی، برای ثبت نام دانش آموزان شرط معدل میگذارند و یا آزمون ورودی میگیرند.
همچنین در حالی که این مدارس طبق قانون مانند مدارس دولتی باید اقدام به ثبت نام دانش آموزان داشته باشند؛ برای ثبت نام، از دانش آموزانی که در محدوده مدرسه زندگی نمیکنند یا معدل چندان بالایی ندارند پول میگیرند.
یکی از خانوادهها در گفتوگو با مهر اعلام کرده بود مدیر این مدرسه هیئت امنایی به ما گفته است که اگر فرزندتان هم در محدوده نیست میتوانید با کمک به مدرسه و پرداخت ۴۰ میلیون به مدرسه مشکل ثبت نام فرزندتان را حل کنید.
در همین زمینه با احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی صحبت کردیم و از وی پرسیدیم آیا مدارس هیئت امنایی حق دریافت اجباری شهریه برای ثبتنام دانشآموزان را دارند یا خیر؟
محمودزاده با تاکید بر اینکه مدارس هیئت امنایی کاملاً دولتی محسوب میشوند، گفت: مدارس هیئت امنایی بابت آموزش برنامه درسی و آموزش ۲۵ ساعت در هفته هیچ مبلغی نمیتوانند از خانوادهها به اجبار دریافت کنند. برای آموزش فوق برنامه مجاز به دریافت شهریه هستند که به عنوان مثال در مقطع ابتدایی ۱۲ ساعت در هفته است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: مبلغ شهریه آموزش فوق برنامه در مدارس هیئت امنایی باید در هیئت امنای مدرسه پیشنهاد شود؛ شورای منطقه تأیید نموده و به مدرسه ابلاغ کند.
محمودزاده تاکید کرد: مدرسه هیئت امنایی موظف به ثبت نام دانش آموزان در محدوده جغرافیایی خود هستند. دانش آموزان خارج از محدوده را میتوانند با مصاحبه و آزمون ثبت نام کنند.
وقتی از محمودزاده پرسیدیم در نهایت آیا این مدارس میتوانند برای ثبت نام دانش آموزی که در محدوده نیست، پول طلب کنند یا نه؛ در جواب گفت: این مدارس باید دانش آموزان را در محدوده بدون قید و شرط ثبت نام کنند؛ برای برای دیگر دانش آموزان هیئت امنای مدرسه تصمیم گیر خواهد بود.
رعایت محدوده جغرافیایی برای ثبت نام در مدارس هیئت امنایی الزامی نیست
اساسنامه به مدیران مدرسه تکلیف کرده که با توجه به ظرفیت خود، دانش آموزان واحد شرایط علمی و انضباطی را با اولویت محدوده جغرافیایی خود ثبت نام کند. البته برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معلول برای گزینش و یا ثبت نام دانش آموزان غیرمحلی در این مدارس بلامانع است.
بر طبق اساسنامه مدارس هیئت امنایی این مدارس در هنگام ثبت نام حق دریافت شهریه از خانوادهها را ندارد؛ با این حال مواردی همچون در محدوده نبودن منزل و یا نمرات و کارنامه ضعیف دانش آموز از جمله بهانههایی است که مدیران مدارس به خانوادهها اعلام میکنند تا از ثبت نام رایگان فرزند سرباز زنند؛ در این شرایط خانواده ناچار میشود برای ثبت نام فرزند خود مبالغ هنگفتی پرداخت کند.
این در حالی است که بر اساس اساسنامه مدارس هیئت امنایی اخذ شهریه به صورت اجباری در هنگام ثبت نام تخلف محسوب میشود.
بر اساس اساسنامه مدارس هیئت امنایی؛ منابع مالی این مدارس بدین شرح است:
- اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده پرداخت میشود.
- هدایا و کمکهای مردمی داوطلبانه که در خارج از زمان ثبت نام در چهارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت میشود.
- وجوهی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به هیئت امنا پرداخت میشود.
- وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه، اضافه بر برنامههای رسمی آموزش و پرورش از خانوادهها دریافت میشود.
- هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی که از خیر یا خیرین دریافت میشود.
