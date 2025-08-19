به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در دومین روز از سی‌وهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، گفت: سازمان ما یک مجموعه راهبردی است که در سه حوزه مهم فعالیت می‌کند: کمک به اقتصاد آموزش و پرورش، ارتقا کیفیت آموزشی و پرورشی و تحقق عدالت آموزشی و تربیتی. ما تابع سیاست‌ها و حکمرانی کلان وزارت آموزش و پرورش و اسناد بالادستی از جمله سند جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین هستیم و با برنامه‌های معاونت‌های تخصصی همگام حرکت می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۹ هزار و ۷۵۱ مدرسه غیردولتی در کشور فعال هستند که ۱۶.۲۴ درصد کل مدارس را شامل می‌شوند و بیش از دو میلیون و ۴۳۰ هزار دانش‌آموز معادل ۱۴.۹۳ درصد جمعیت دانش‌آموزی کشور در این مدارس تحصیل می‌کنند. همچنین در حوزه مراکز آموزشی و پرورشی آزاد، ۷۵۹۰ مرکز علمی آزاد و ۱۱ هزار و ۶۵۴ مرکز آموزش زبان خارجی وجود دارد که در مجموع ۳۹ درصد مراکز علمی و ۵۹ درصد مراکز زبان کشور را تشکیل می‌دهند.

محمودزاده با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در این حوزه، افزود: بیش از ۲۱۰ هزار نیروی انسانی متخصص، از فارغ‌التحصیلان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری، در مدارس و مراکز غیردولتی مشغول به کار هستند. ما بالاترین نرخ اشتغال نیروی تحصیل‌کرده را در این بخش داریم و باید برای منزلت، معیشت و ارتقا مهارت‌های این عزیزان برنامه‌ریزی جدی انجام گیرد.

وی در تشریح محورهای برنامه‌ای سازمان گفت: سازمان مدارس غیردولتی سه مدل اجرایی دارد؛ اجرای برنامه‌های تقویمی مصوب و قوانین بالادستی، سیاست‌گذاری‌های مدیریتی شامل تسهیل‌گری و تنظیم‌گری در حوزه کیفیت و نظارت و اجرای برنامه‌های مشترک با سایر معاونت‌ها. پنج راهبرد اصلی ما عبارتند از: استقرار نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد، بهره‌گیری هوشمندانه از هوش مصنوعی، توسعه مستمر شایستگی‌های سرمایه انسانی، ارتقا کیفیت آموزش و پرورش و نهادینه‌سازی مشارکت همه عوامل درون و برون‌سازمانی.

به گفته وی، موضوعاتی مانند استقرار الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین، اجتماعات یادگیری معلمان، شبکه ملی یادگیری، کمیته‌های علمی در مدارس و گسترش تشکل‌های دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی از جمله برنامه‌های مهم سال تحصیلی آینده خواهد بود.

محمودزاده تاکید کرد که یکی از الزامات این حوزه، جلوگیری از تعارض منافع است و هیچ مدیر منطقه یا عضو شورای معاونین حق مالکیت بر مدرسه غیردولتی را ندارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: ظرفیت مناطق آزاد تجاری و همکاری با نهادهای انقلابی و دستگاه‌های دولتی، فرصت بزرگی برای توسعه مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش فراهم کرده است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.