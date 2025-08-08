به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی نحوه اجرای برنامه پزشکی از راه دور (تلهمدیسین) با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای درمان دیجیتال در استان، گفت: تلهمدیسین یکی از راهبردهای کلان در نظام سلامت بهشمار میرود که میتواند به شکاف موجود در دسترسی عادلانه به خدمات درمانی در مناطق کمبرخوردار پاسخ دهد.
رضایی تصریح کرد: این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که ضمن اتصال یکپارچه بین سطوح ارائه خدمات، امکان ارائه مشاوره تخصصی بهصورت برخط و بهموقع برای بیماران فراهم باشد.
وی با بیان اینکه دسترسی سریع و مطمئن به خدمات تخصصی از راه دور، میتواند از مراجعات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی پرهیز کرده و در کاهش هزینهها، افزایش اثربخشی درمان و ارتقای بهرهوری نظام سلامت مؤثر باشد، افزود: باید اجرای این برنامه بهصورت متمرکز و هدفمند انجام گیرد تا بیماران حتی در دورافتادهترین نقاط استان نیز بتوانند از ظرفیت مشاورههای تخصصی بهرهمند شوند.
رضایی همچنین خواستار بروزرسانی و تقویت زیرساختهای فنی سامانه تلهمدیسین، تدوین پروتکلهای درمانی مشخص و آموزش تیمهای تخصصی در سطوح مختلف شد و اذعان کرد: موفقیت این برنامه در گرو تعامل مستمر بین واحدهای درمانی، فناوری اطلاعات و پزشکان متخصص است.
وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران این طرح را نه یک پروژه موقت، بلکه بخشی از مسیر تحول نظام سلامت در استان میداند.
نظر شما