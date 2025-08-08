  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۵۵

کلینیک مجازی تخصصی مراجعات غیرضرور مردم را کاهش می‌دهد

ساری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران پروژه « تله مدیسین» خدمات تخصصی از راه دور را در کاهش مراجعات غیر ضرور مردم به مراکز درمانی موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی نحوه اجرای برنامه پزشکی از راه دور (تله‌مدیسین) با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمان دیجیتال در استان، گفت: تله‌مدیسین یکی از راهبردهای کلان در نظام سلامت به‌شمار می‌رود که می‌تواند به شکاف موجود در دسترسی عادلانه به خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار پاسخ دهد.

رضایی تصریح کرد: این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن اتصال یکپارچه بین سطوح ارائه خدمات، امکان ارائه مشاوره تخصصی به‌صورت برخط و به‌موقع برای بیماران فراهم باشد.

وی با بیان اینکه دسترسی سریع و مطمئن به خدمات تخصصی از راه دور، می‌تواند از مراجعات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی پرهیز کرده و در کاهش هزینه‌ها، افزایش اثربخشی درمان و ارتقای بهره‌وری نظام سلامت مؤثر باشد، افزود: باید اجرای این برنامه به‌صورت متمرکز و هدفمند انجام گیرد تا بیماران حتی در دورافتاده‌ترین نقاط استان نیز بتوانند از ظرفیت مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

رضایی همچنین خواستار بروزرسانی و تقویت زیرساخت‌های فنی سامانه تله‌مدیسین، تدوین پروتکل‌های درمانی مشخص و آموزش تیم‌های تخصصی در سطوح مختلف شد و اذعان کرد: موفقیت این برنامه در گرو تعامل مستمر بین واحدهای درمانی، فناوری اطلاعات و پزشکان متخصص است.

وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران این طرح را نه یک پروژه موقت، بلکه بخشی از مسیر تحول نظام سلامت در استان می‌داند.‌

کد خبر 6554201

