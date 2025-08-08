به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت روز خبرنگار و اختتامیه ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در سالن غدیر بیرجند با حضور سردار مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم از برگزیدگان ششمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان جنوبی تجلیل به عمل آمد.

این جشنواره در محورهای متنوعی از جمله شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی برگزار شده بود.

در این دوره، فاطمه زیراچی مدیر خبرگزاری مهر خراسان جنوبی در بخش تیتر و در محور «امید و نشاط‌آفرینی» موفق به کسب رتبه سوم شد و در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار گرفت.

این جشنواره فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای استان در راستای انعکاس موضوعات مهم و ترویج فرهنگ توسعه و امید در جامعه فراهم کرد.