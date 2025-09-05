سمنان میزبان جشنواره ابوذر؛ بهترین های رسانه به خط می شوند

حسین نورانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اعلام فراخوان نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در سمنان خبر داد و ابراز کرد: همزمان با گردهمایی گرامی داشت مقام خبرنگار با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان از پوستر این رویداد هم رونمایی شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره برای نهمین بار در استان سمنان برگزار خواهد شد، ابراز کرد: جهاد تبیین، راهکارهای تحقق شعار سال، نقش رسانه‌ها در رونق تولید و همچنین صنعت، بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و گروه‌های جهادی و تأثیر گذاری بسیجیان در جامعه از محورهای این رویداد محسوب می‌شود.

دبیر جشنواره ابوذر استان سمنان همچنین ادامه داد: امید و نشاط آفرینی، فرزند آوری و جوانی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، روایت جهاد و نصر، جهاد امید آفرینی در بین آحاد جامعه و روایت پیشرفت، کنگره سه هزار شهید استان سمنان، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله محورهای این رویداد است.

نورانیان با بیان اینکه امسال بخش ویژه رسانه کودک و نوجوان هم به این رویداد رسانه‌ای افزوده شده است، ابراز کرد: کلیپ و گزارش ویدئویی، گرافیک و پوستر، هوش مصنوعی، استوری، عکس نوشت، موشن‌گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه، گزارش و تیتر و… از جمله بخش‌های این رویداد است.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا نهم آذر ۱۴۰۴ تعیین شده است، تاکید کرد: سازمان بسیج رسانه استان سمنان با همکاری سپاه استان سمنان برگزار کنندگان این رویداد هستند همچنین انجمن خبرنگاران و اداره کل ارشاد اسلامی و صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در این رویداد همراهی دارند.

دبیر جشنواره ابوذر استان سمنان همچنین از آحاد رسانه نگاران و فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران استان دعوت کرد تا در این رویداد مانند سنوات قبل مشارکت داشته باشند و ابراز داشت: نفرات برتر این رویداد به رسم هر سال مورد تقدیر ویژه قرار خواهند گرفت.

خبرگزاری مهر استان سمنان در دو سال گذشته سه عنوان برتر ابوذر را به خود اختصاص داده است. محمد حسین عابدی، منصوره قلیچی، اعظم سالار و محمد حسن مقدم نیا از جمله خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری مهر استان سمنان هستند که در این رویداد سابقه کسب عناوین برتر را دارند.