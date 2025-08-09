فیلمبرداری «اودیسه» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «اودیسه» کریستوفر نولان دیروز (جمعه) به پایان ‌رسید. در حالی که چندی پیش اولین تیزر این فیلم منتشر شد، دیروز آخرین روز فیلمبرداری آن در لس‌آنجلس بود. پیش از این بازیگران و گروه ساخت در مراکش، یونان، ایتالیا، مالت، اسکاتلند و ایسلند مشغول کار بودند. کار تولید این فیلم خود یک سفر جهانی و به نوعی شبیه به سفر حماسی است که «اودیسه» پشت سر گذاشت.

فیلم نولان که بر اساس شعر هومر از قرن هشتم پیش از میلاد ساخته شده، بی‌شک خدایان، هیولاها، پیامبران و جادوگران متعدد را در برمی‌گیرد و مخاطبان باید با صرف زمانی حدود ۳ ساعت به تماشای فیلم بنشینند. برای نولان، این فیلم جسورانه‌ترین و دیوانه‌وارترین تلاش سینمایی او محسوب می‌شود.

در حالی که این فیلم بر مت دیمون در نقش اودیسه و سفر دشوار او به خانه پس از جنگ تروا تمرکز دارد، در عین حال یکی از چشمگیرترین گروه بازیگران در این فیلم گرد آمده‌اند که شامل تام هالند، شارلیز ترون، آن هاتاوی، رابرت پتینسون، زندیا، لوپیتا نیونگو، جان برنتال و میا گاث می‌شود.

طبق گزارش‌ها، بودجه این فیلم حدود ۲۵۰ میلیون دلار است و از دوربین‌های جدید و پیشرفته آیمکس با فیلمبرداری هویت ون هویتما، مدیر فیلمبرداری همیشگی نولان، کار فیلمبرداری انجام شده است.

ماه پیش، بلیت‌های آیمکس افتتاحیه فیلم «اودیسه» برای فروش عرضه شد و همه آنها ظرف ۲۴ ساعت به فروش رسید. البته دلالان هم بی کار نماندند و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، فروشندگانی را نشان می‌داد که ۲ بلیت آیمکس سینمای میدان لینکلن را به قیمت بیش از ۱۰۰۰ دلار برای فروش گذاشته بودند.

قرار است «اودیسه» ۱۷ جولای ۲۰۲۶ توسط یونیورسال در سینماها اکران شود.