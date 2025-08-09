  1. جامعه
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

پیام رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت استاد فرشچیان

رئیس قوه قضائیه طی پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته و متعهد، جناب استاد محمود فرشچیان رحمة‌الله علیه را به هنرمندان و همکاران و دوستان و بویژه به خانواده مکرّم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت دارم.

استاد فرشچیان، در دوران حیات پربار هنری خود با خلق آثاری شگرف از جمله «عصر عاشورا»، «یتیم نوازی امام علی (ع)»، «ضامن آهو» و قس‌علیهذا، ابزار هنر را به خدمت دیانت و اصالت درآورد و با رساترین و بلیغ‌ترین زبان به تبلیغ دین روی آورد.

ایشان در طراحی و ساخت ضریح‌های مطهر امام حسین (ع)، امام رضا (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز جوهره عشق و ارادت خود به ذوات مقدّسه آل‌الله علیهم‌السلام را نشان داد و درخشش و تصعید یک هنرمند متدیّن و متعهد را به رخ جهانیان کشید.

قدر متیقن، خدمات هنرمندانه این شخصیت برجسته در نزد خداوند متعال ماجور و مشکور است.

مهدیه حسن نائینی

