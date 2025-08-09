https://mehrnews.com/x38KcW ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ کد خبر 6555216 استانها تهران استانها تهران ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ واکنش سخنگوی دولت به خبر فوت استاد فرشچیان تهران - در این فیلم واکنش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به خبر فوت استاد فرشچیان را مشاهده میکنید. دریافت 3 MB کد خبر 6555216 کپی شد مطالب مرتبط استاد فرشچیان دار فانی را وداع گفت پیام رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت استاد فرشچیان استاد فرشچیان به کما رفت زندگینامه و آثار محمود فرشچیان؛ روایت زندگی استادبرجسته نگارگری ایران برچسبها تهران فاطمه مهاجرانی هیئت دولت محمود فرشچیان
