  1. استانها
  2. تهران
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

واکنش سخنگوی دولت به خبر فوت استاد فرشچیان

واکنش سخنگوی دولت به خبر فوت استاد فرشچیان

تهران - در این فیلم واکنش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به خبر فوت استاد فرشچیان را مشاهده می‌کنید.

دریافت 3 MB
کد خبر 6555216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها