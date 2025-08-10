  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران در پی درگذشت استاد فرشچیان

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران در پی درگذشت استاد فرشچیان

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر مرکز حوزه‌های علمیه خواهران در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر مرکز حوزه‌های علمیه خواهران در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت استاد فرزانه و هنرمند برجسته بی‌بدیل، محمود فرشچیان، که با خلق آثاری ماندگار، جلوه‌ای نو از عشق به اهل‌بیت علیهم‌السلام و فرهنگ والای اسلامی ایرانی را در قاب هنر به نمایش گذاشت، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

بی‌تردید، آثار فاخر این هنرمند متعهد که آیینه‌ای از عشق و ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است، سرمایه‌ای فرهنگی و معنوی برای جهان اسلام و هنر متعهد، خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و مردم شریف ایران، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید و صبر جمیل را برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.

مجتبی فاضل
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور

کد خبر 6555916
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها