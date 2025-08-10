پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران در پی درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر مرکز حوزه‌های علمیه خواهران در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



درگذشت استاد فرزانه و هنرمند برجسته بی‌بدیل، محمود فرشچیان، که با خلق آثاری ماندگار، جلوه‌ای نو از عشق به اهل‌بیت علیهم‌السلام و فرهنگ والای اسلامی ایرانی را در قاب هنر به نمایش گذاشت، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

بی‌تردید، آثار فاخر این هنرمند متعهد که آیینه‌ای از عشق و ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است، سرمایه‌ای فرهنگی و معنوی برای جهان اسلام و هنر متعهد، خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و مردم شریف ایران، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید و صبر جمیل را برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.



مجتبی فاضل

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور