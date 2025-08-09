آتش سوزی در مجتمع تجاری کاسپین منطقه آزاد انزلی مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمیان ظهر شنبه در گفتگو با رسانهها گفت: یکی از بلوکهای مجتمع تجاری کاسپین در منطقه آزاد انزلی صبح امروز طعمه حریق شد.
کاظمیان گفت: این بلوک با زیربنای ۶۰۰ مترمربع محل نگهداری مواد غذایی در مجتمع تجاری کاسپین بود که طعمه حریق شد.
وی افزود: این آتش سوزی پس از ۵۰ دقیقه تلاش نیروهای آتش نشانی منطقه آزاد و شهرهای همجوار مهار شد و آتش نشانان در حال لکه گیری این آتش سوزی هستند.
کاظمیان تصریح کرد: نیروهای امدادی برای مداوای مصدومان احتمالی این حادثه در صحنه حضور دارند.
