  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

آتش سوزی در مجتمع تجاری کاسپین منطقه آزاد انزلی مهار شد

آتش سوزی در مجتمع تجاری کاسپین منطقه آزاد انزلی مهار شد

انزلی- سخنگوی منطقه آزاد انزلی گفت: آتش سوزی یک بلوک از مجتمع تجاری کاسپین در منطقه آزاد انزلی پس از ۵۰ دقیقه تلاش بی وقفه آتش نشانان مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمیان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت: یکی از بلوک‌های مجتمع تجاری کاسپین در منطقه آزاد انزلی صبح امروز طعمه حریق شد.

کاظمیان گفت: این بلوک با زیربنای ۶۰۰ مترمربع محل نگهداری مواد غذایی در مجتمع تجاری کاسپین بود که طعمه حریق شد.

وی افزود: این آتش سوزی پس از ۵۰ دقیقه تلاش نیروهای آتش نشانی منطقه آزاد و شهرهای همجوار مهار شد و آتش نشانان در حال لکه گیری این آتش سوزی هستند.

کاظمیان تصریح کرد: نیروهای امدادی برای مداوای مصدومان احتمالی این حادثه در صحنه حضور دارند.

کد خبر 6555253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها