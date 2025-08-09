وقوع حریق در مجتمع تجاری کاسپین انزلی؛ آتش نشانان در تلاش هستند

مهدی کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه امروز آتشسوزی در یکی از بلوکهای تجاری مجمع کاسپین منطقه آزاد انزلی رخ داد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای امدادی و آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و در حال حاضر عملیات مهار حریق ادامه دارد.
کاظمیان تصریح کرد: تلاشها بر این است که شعلههای آتش به بخشهای دیگر مجمع سرایت نکند و کنترل کامل آتش در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست، گفت: اطلاعات تکمیلی پس از بررسیهای بیشتر اعلام خواهد شد.
نظر شما